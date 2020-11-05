Прогуливающимся пензенцам понравился утренний туман

05.11.2020 | 19:52

Множество чудес кроется в туманах, прячется от глаз человеческих в плотной взвеси очень мелких капель воды. Казалось бы, знакомая местность вдруг становится какой-то чуждой и даже опасной. Но эта неизвестность притягательна. Седой туман просто «съедает» прохожего. Робеешь, но будто под гипнозом проваливаешься в сырую бездну.

В четверг утром, 5 ноября, автомобили и прохожие передвигались по городу практически на ощупь. Особенно разгулялось атмосферное явление на Западной Поляне - там не было видно ни зги.

Журналисты 11 канала провели эксперимент по определению видимости в таких погодных условиях. На Олимпийской аллее хватило 120 шагов, чтобы скрыться в тумане от камеры видеооператора.

Тем не менее горожане с удовольствием наполняли свои легкие осенней влагой.

«С одной стороны, приятно. Времена года меняются, и погода меняется - это нормальное явление. Надо и на туман посмотреть», - отметил ветеран государственной службы Владимир Фомин.