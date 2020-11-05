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Общество

Прогуливающимся пензенцам понравился утренний туман

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Множество чудес кроется в туманах, прячется от глаз человеческих в плотной взвеси очень мелких капель воды. Казалось бы, знакомая местность вдруг становится какой-то чуждой и даже опасной. Но эта неизвестность притягательна. Седой туман просто «съедает» прохожего. Робеешь, но будто под гипнозом проваливаешься в сырую бездну.

В четверг утром, 5 ноября, автомобили и прохожие передвигались по городу практически на ощупь. Особенно разгулялось атмосферное явление на Западной Поляне - там не было видно ни зги.

Журналисты 11 канала провели эксперимент по определению видимости в таких погодных условиях. На Олимпийской аллее хватило 120 шагов, чтобы скрыться в тумане от камеры видеооператора.

Тем не менее горожане с удовольствием наполняли свои легкие осенней влагой.

«С одной стороны, приятно. Времена года меняются, и погода меняется - это нормальное явление. Надо и на туман посмотреть», - отметил ветеран государственной службы Владимир Фомин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какой Сботов страшный стал.

Гость||

Так и живите отныне. Дети лжи и вранья, плутайте в тумане.

Гость||

Текст песни Вячеслав Добрынин - Синий туман

Пришел туман, постучал в дома,

Шалью синею обнял сад.

Так уж было раз в предрассветный час,

Было несколько лет назад.

Пришел туман, свел меня с ума,

Обогнать его нету сил.

Он растаял сам

И на небесах

Ночку синюю погасил.

Синий туман,

Похож на обман,

Похож на обман,

Синий туман,

Синий туман.

Синий туман,

Похож на обман,

Похож на обман,

Синий туман,

Синий туман.

Пришел туман, он как трав дурман,

Ох, как кружится голова.

Так уж было раз у двоих у нас,

Все слова одни, все слова.

Пришел туман, постучал в дома,

Уходи, туман, уходи!

Все давно прошло,

На душе светло

И печали все позади.

Гость||

Гость писал(a):

Какой Сботов страшный стал.
Похоже, поддает изрядно.

Гость||

Ваще какое собачье дело кто чё поддает,лишь бы попистеть.

Гость||

Вот только туман и масочный режим плохо совместимы.

Гость||

У журналистов дефицит новостей

Имя: Гость
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