Иван Белозерцев потребовал открывать амбулатории в новостройках

02.11.2020 | 09:29

В новых микрорайонах Пензы на первых этажах многоэтажек должны быть открыты амбулатории врачей общей практики. Такое требование высказал на совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 2 ноября.

По мнению главы региона, этим должны озаботиться глава администрации города, региональные минздрав и минстрой.

«В последнее время от такой традиции отошли, ссылаясь на недостаток средств. Но финансов всегда не хватало, однако решали эти вопросы, приобретали амбулатории», - напомнил губернатор.

По его мнению, застройщики должны быть заинтересованы в том, чтобы не продавать помещения на первых этажах, а передавать муниципалитету по разумной цене, чтобы в них вели прием медицинские работники.

«Это привлечет покупателей, которые будут знать, что в этом районе они получат медицинскую помощь. Это нужно понимать, но никто этим не занимается. В этом заинтересован и минздрав, и глава города, и застройщики», - подвел итог Иван Белозерцев.