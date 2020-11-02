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Общество

Иван Белозерцев потребовал открывать амбулатории в новостройках

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В новых микрорайонах Пензы на первых этажах многоэтажек должны быть открыты амбулатории врачей общей практики. Такое требование высказал на совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 2 ноября.

По мнению главы региона, этим должны озаботиться глава администрации города, региональные минздрав и минстрой.

«В последнее время от такой традиции отошли, ссылаясь на недостаток средств. Но финансов всегда не хватало, однако решали эти вопросы, приобретали амбулатории», - напомнил губернатор.

По его мнению, застройщики должны быть заинтересованы в том, чтобы не продавать помещения на первых этажах, а передавать муниципалитету по разумной цене, чтобы в них вели прием медицинские работники.

«Это привлечет покупателей, которые будут знать, что в этом районе они получат медицинскую помощь. Это нужно понимать, но никто этим не занимается. В этом заинтересован и минздрав, и глава города, и застройщики», - подвел итог Иван Белозерцев.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Понедельник.

Гость||

"Молодец" о собственниках заботится

Гость||

Амбулаторию откроют, ура! Остался только один вопрос - а врачей то где взять? В поликлинику к терапевту сейчас и так сложно попасть.

Имя: Гость
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