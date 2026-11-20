В 2027 году за особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» будут удостоены 4 человека - 2 прижизненно, 2 посмертно. Решение об этом было принято на сессии регионального Заксобра в пятницу, 20 ноября.

Высокое звание присваивается 70-летнему Александру Митрошину, заслуженному врачу РФ, который на протяжении многих лет работает директором медицинского института ПГУ. Он родился в городе Кинель Самарской области, с 1982-го трудится в Пензе.

Участники сессии отметили, что Александр Николаевич до сих пор является оперирующим хирургом, он разработал и внедрил различные новые методики в области травматологии, в период пандемии под его руководством было организовано волонтерское движение медиков.

Второй награждаемый - 72-летний Сергей Рыбалкин, исполняющий обязанности главного врача областного клинического центра спецвидов медпомощи. Он родился в Кисловодске Ставропольского края, является заслуженным врачом РФ, депутатом регионального Заксобра.

При обсуждении кандидатуры было отмечено, что Сергей Борисович внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом. Благодаря ему появился лабораторный комплекс, медучреждение продолжает расширяться, ведется работа по становлению молодых специалистов.

Посмертно почетными гражданами области решили признать Анатолия Ковлягина (1938-2009) и Александра Баталина (1905-1980).

Анатолий Федорович родился в селе Блохино Бессоновского района. С 1993 по 1998 год являлся главой администрации Пензенской области. Собравшиеся подчеркнули, что это были тяжелые времена, когда в стране выстраивалась новая социально-экономическая система. Ранее Анатолию Федоровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы».

Александр Петрович родился в Пензе, с 1937 по 1939 год работал первым секретарем Пензенского горкома ВКП(б). Именно он выступил инициатором образования Пензенской области - к ней отошли 24 района Тамбовской и по 7 районов от Куйбышевской и Саратовской. Сейчас жива правнучка Александра Петровича, именно ей планируют передать регалии.

Принятые законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года. Торжественное вручение регалий состоится на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.