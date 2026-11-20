ФСБ зафиксировала в Пензенской области новые случаи мошенничества, направленного не только на хищение денег, но и на дестабилизацию обстановки в регионе.

Жителям области звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками Роскомнадзора и сообщающие об утечке персональных данных.

«Под предлогом предотвращения финансовых операций злоумышленники требуют сообщить цифровой код, присланный в виде СМС-сообщения, который в действительности позволяет получить доступ к банковским приложениям», - пояснили в региональном УФСБ РФ.

Затем звонит уже якобы сотрудник ФСБ, заявляющий, что с банковской карты абонента финансировалась запрещенная в России проукраинская националистическая организация. Он рекомендует перевести все деньги на «безопасный счет».

Далее для возврата похищенных средств людей вынуждают передавать информацию о крупных региональных предприятиях, выводить из строя объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

«Имеются основания полагать, что неустановленные лица осуществляют свою противоправную деятельность в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», - предупредили в ФСБ.