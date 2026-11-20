В системе здравоохранения Пензенской области трудится 371 врач-педиатр. Такие данные в День педиатра, который отмечается в пятницу, 20 ноября, опубликовало региональное министерство здравоохранения.

348 специалистов работают в поликлиниках, 23 - в стационарах.

«Дети первого года жизни обязательно проходят диспансеризацию и обследования. Эта система нацелена на то, чтобы как можно раньше выявить отклонения в состоянии здоровья и приступить к их лечению. Педиатр играет ключевую роль в этом процессе. Он осуществляет регулярные осмотры ребенка, следит за соблюдением календаря профилактических прививок, дает рекомендации родителям по питанию и режиму малыша», - напомнили в министерстве.

Дети наблюдаются у педиатров до 18 лет, после этого переходят в медучреждения для взрослых.

Ранее сообщалось, что в Пензе к работе в детских поликлиниках приступили 14 молодых специалистов, в том числе 11 педиатров.