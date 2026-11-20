По состоянию на 20 ноября в Пензенской области с начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили 4 819 семей.

Размер выплаты составляет 28 450 рублей.

«Право на получение единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка имеет один из родителей, а также опекун, усыновитель и приемный родитель. Пособие выплачивается на каждого ребенка. Если на дату рождения ребенка брак между супругами расторгнут, то пособие назначается и выплачивается родителю, с которым ребенок проживает», - уточнили в Отделении СФР по Пензенской области.

Право на получение выплаты есть как у работающим, так и у неработающих граждан.

Работающему родителю пособие назначается автоматически (если работают оба родителя, то по умолчанию маме). С начала 2026 года выплату получили 3 719 таких семей.

Неработающему родителю для оформления пособия нужно в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка подать заявление либо в клиентскую службу местного отделения СФР, либо в личном кабинете на «Госуслугах». Данную выплату в 2026 году начислили 1 100 пензенским семьям.