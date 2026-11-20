Медаль «Во славу земли Пензенской» включили в число региональных наград, дающих право на присвоение почетного звания ветерана труда области при наличии соответствующего стажа. Инициативу поддержали на сессии Заксобра в пятницу, 20 ноября.

«Внесение вышеуказанного изменения не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку медаль «Во славу земли Пензенской» является одной из высших наград Пензенской области и ее вручение не носит массовый характер», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Медаль была учреждена в 2026 году (раньше был почетный знак «Во славу земли Пензенской»).

Ею поощряют за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан.

Депутаты поддержали законопроект.

Ранее в тот же перечень наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области» были включены ордена Ермина, Бочкарева, Мясникова, а также звание «Народный артист Пензенской области».