В прокуратуре Кузнецка откроют горячую линию по вопросам обеспечения льготными препаратами.

Горожане смогут пожаловаться на отказ предоставлять им такие лекарства, выписать рецепт на их получение, а также на несоблюдение сроков обслуживания рецептов, отсутствие препаратов в аптеках и другие нарушения.

Горячая линия будет работать с 23 по 30 ноября, сообщили в городской администрации.

Звонки примут по номерам 8(84157)3-28-32, 8(84157)3-02-39 с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг) и с 9:00 до 16:45 (пятница).

Ранее стало известно, что в прокуратуре Кузнецка организовали горячую линию по вопросам защиты прав граждан, которые пострадали от кибермошенничества. Она будет работать до 30 ноября.