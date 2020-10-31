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Общество

В селах Каменского района подвели первые итоги благоустройства

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Жители села Кевдо-Мельситово Каменского района активно приобщаются к спорту - для них построили площадку с тренажерами. Детская с множеством игровых элементов уже готова.

Кевдо-Мельситово благоустраивали по четырем направлениям: кроме оборудования зон отдыха, проложен тротуар на двух улицах, смонтировано освещение на трех, приведен в порядок памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. 70% средств поступило из федеральной казны, 5% - из муниципальной, 25% - внебюджетные средства.

«Кевда - такое село, где много предпринимателей. Получилось сорганизовать жителей, и все программы мы смогли выполнить», - констатировал глава администрации Кевдо-Мельситовского сельсовета Михаил Нагаев.

Кикинская администрация тоже подводит итоги: работали по аналогичным направлениям, выполнено почти все, дело за установкой спортивной площадки.

«Мы в следующем году собираемся бурить скважину и устанавливать башню. На эти цели нам надо 6 миллионов 280 тысяч», - рассказал глава администрации Кикинского сельсовета Ряшит Тактаров.

В Варваровке (Первомайский сельсовет) выполнение намеченного близится к финалу. Скоро обустроят площадку с брусьями и турниками.

«Это будет как бы центр, от которого мы начнем благоустройство населенного пункта. Будем продолжать вести освещение по улице Победы и в разные стороны. Кое-какие улицы вообще без него до сих пор есть», - наметил глава администрации Первомайского сельсовета Андрей Панькин.

В сельсовете собирают пакет документов на следующий год - назрела необходимость обновить водопровод.

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