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Общество

В Пензе волонтеры снова раздали бесплатные лицевые маски

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Вторая волна пандемии коронавируса смыла проблему дефицита и дороговизны защитных масок. Теперь их раздают бесплатно.

На Московской в Пензе волонтеры, как коробейники, направо и налево щедро оделяли прохожих индивидуальными средствами защиты. При раздаче масок каждому напомнили, что их обязательно нужно надевать в местах массового скопления людей.

«Акция будет проводиться периодически. Весной у нас уже была такая акция, сейчас проходит, возможно, и в будущем состоится. Люди в основном нормально реагируют», - сообщила начальник отдела ресурсно-добровольческого центра Дома молодежи Анна Ванчина.

Принять дар соглашались не все. Однако те, кому досталась голубая маска, тут же закрывали ею дыхательные пути.

В рамках акции на Московской волонтеры раздали сотни одноразовых СИЗ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

Ну а результат где? Как шёл прирост заражений, так и идёт. А лечить народ не пробовали?
Народ не пробовал соблюдать санитарные нормы? Очевидно нет.

Гость||

Все обязаны носить гигиенические маски в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 и Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Гость||

Все обязаны носить гигиенические маски в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 и Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

——

Одеваю только на кассе в магазине. Есть вопросы?

Гость||

А маску с георгиевской лентой где можно получить?

Гость||

Все равно ни от чего не защищают. Маски носят, а заболеваемость растёт. Как объяснить? А объяснение одно - маски бесполезны и не защищают от вируса

Гость||

Гость писал(a):

Одеваю только на кассе в магазине. Есть вопросы?
Вопросы есть. Вы цитировать с детства не умеете или первый день в интернете?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.10.2020 19:06|

А маску с георгиевской лентой где можно получить?

после нового года

Гость||

Вопросы есть. Вы цитировать с детства не умеете или первый день в интернете?

——

С телефона не цитируется. Ещё вопросы?

Гость||

вот если бы они раздавали костюмчики масочка очечки как у мед.работников работающих с ковидниками ну на край противогазы тогда да почет и уважуха.

А это масочка она разве от вируса ковид защитит? это же вирус от него специальные маски

Гость||

Гость писал(a):

С телефона не цитируется. Ещё вопросы?
Когда вы веделяете пальцем в браузере на телефоне текст комментария и убераете палец а текст остаётся выделенным то должна быть всплывающая плашка с надписью "Цитировать" по нажатию которой пальцем текст комментария "облачается в цитату" в поле ввода. Как у вас?

Гость||

Сколько бабла списали, ещё бы этим чудикам и медицину пораздавать

Гость||

Жуткая Аннушка, дрожь по телу от таких волонтёрш, как ротвейлер у бюргера на страже кошеля мясника

Гость||

Я правильно понимаю если я буду в маске то возможно и не заболею а если я буду без маски то возможно и не заболею?

Гость||

Гость писал(a):

Я правильно понимаю если я буду в маске то возможно и не заболею а если я буду без маски то возможно и не заболею?
Маска - это часть комплекса мер. Коронавирус ещё и контактно может распространяться. Поэтому спиртом 70% надо всё обрабатывать и сувать пальцы в нос и вообще не трогать слизистые.

Гость||

не сувать*

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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