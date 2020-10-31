В Пензе волонтеры снова раздали бесплатные лицевые маски

Вторая волна пандемии коронавируса смыла проблему дефицита и дороговизны защитных масок. Теперь их раздают бесплатно.
На Московской в Пензе волонтеры, как коробейники, направо и налево щедро оделяли прохожих индивидуальными средствами защиты. При раздаче масок каждому напомнили, что их обязательно нужно надевать в местах массового скопления людей.
«Акция будет проводиться периодически. Весной у нас уже была такая акция, сейчас проходит, возможно, и в будущем состоится. Люди в основном нормально реагируют», - сообщила начальник отдела ресурсно-добровольческого центра Дома молодежи Анна Ванчина.
Принять дар соглашались не все. Однако те, кому досталась голубая маска, тут же закрывали ею дыхательные пути.
В рамках акции на Московской волонтеры раздали сотни одноразовых СИЗ.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Гость писал(a):Народ не пробовал соблюдать санитарные нормы? Очевидно нет.