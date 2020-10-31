Полиция и общественники проверили центр реабилитации в Кичкилейке

31.10.2020 | 19:45

Члены Общественного совета при УМВД России по Пензенской области и представители центра по противодействию экстремизму наведались в областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке. Они заранее узнали, в чем нуждаются воспитанники, и приехали не с пустыми руками.

Кроме того, визитеры проверили условия, в которых учится и проживает подрастающее поколение.

«Пообщались со старшими детьми, которые довольно свободно разговаривают и способны изложить, чего, с их точки зрения, не хватает. Понятно, что все хотят домой, но в целом условия проживания их устраивают. Единственным пожеланием из материального было провести Wi-Fi еще в один корпус.

Дети довольно открытые и чувствуют себя вполне комфортно», - констатировала председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Гости заверили ребят, что их визит не станет последним.