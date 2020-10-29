В Пензе подвели первые итоги офлайн-марафона «Сурский забег»

29.10.2020 | 18:45

Подведены первые итоги офлайн-марафона Пенза - Токио - Пенза «Сурский забег», определены лучшие 50 результатов среди мужчин и женщин. Присоединиться к участникам может любой желающий.

Турнир был организован из-за переноса Олимпиады на 2021 год, и всем любителям активного образа жизни бросили такой спортивный вызов. Каждый пробегает в неделю определенное количество километров, затем все они суммируются и наносятся в виде маршрута на интерактивную карту.

«На сегодняшний день, когда запрещены массовые старты, мы нашли такую форму - заочный марафон. Возможности интернета позволяют найти множество вполне доступных форм», - подчеркнул врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

«На мой взгляд, это самый простой способ оставаться в хорошей физической форме», - прокомментировал участник марафона Александр Яничкин.

Наградили и первых победителей конкурса «Счастливый случай». 15 призеров определил компьютер.

Беспроводные наушники достались Яне Хряниной из Башмакова. Девушка раньше бегала спринтерские дистанции, теперь переключилась на большие расстояния.

«Фестиваль как для профессионалов, так и для любителей. Нужно было всего лишь зарегистрироваться на портале и выкладывать свои тренировки в приложение. Организаторы конкурса там отслеживают, какое расстояние вы пробегаете (минимальное для девушек - 5 километров, для мужчин - 10) и вашу регистрацию на платформе», - рассказала участница марафона.

Специальные призы достанутся тем, кто угадает, какое расстояние пробегут участники за неделю.

Марафон продлится до 29 ноября.