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Общество

Дачную амнистию для пензенцев могут продлить до 2026 года

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Продлить действие дачной амнистии до марта 2026 года - такое предложение появилось на федеральном уровне. Если закон не примут, то в упрощенном порядке можно будет оформить недвижимость лишь до 1 марта 2021-го.

«Дачная амнистия началась в 2006 году, она пользовалась большой популярностью и распространялась на частные жилые дома, которые располагались на земельных участках для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас, с 2018 года, дачная амнистия распространяется только на садовые дома и жилые, расположенные на садовых участках», - уточнила заместитель руководителя управления Росреестра по области Юлия Дементьева.

Дачная амнистия неоднократно продлевалась, в последний раз это делали в 2019-м - на два года. Сейчас предлагают увеличить срок действия закона еще на пять лет. В пензенском отделении Росреестра инициативу приветствуют, хотя и не считают, что она вызовет ажиотаж.

«Большинство граждан воспользовалось возможностью зарегистрировать право в упрощенном порядке. В прошлом году этим правом воспользовалось около 2 000 человек. Если считать статистику за этот год, то на октябрь - всего 350 человек. Это говорит о том, что все, кто хотел, зарегистрировали», - пояснила Юлия Дементьева.

Так что дачная амнистия будет интересна владельцам новых домов на садовых участках.

А вот тем, кто возводит здания на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, упрощенный порядок оформления не подходит. Им необходимо перед началом работ направить уведомление в местную администрацию, которая даст добро или укажет на нарушение градостроительных норм.

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Гость||

А как же оформление земли в приаэродномной зоне?

Гость||

Стоит чуть стать чиновником - всё человеческое из внешнего вида пропадает. Печать порока на лицах как клеймо . Зачем таращить глаза и так понятно что каждое слово враньё

Гость||

замануха

Имя: Гость
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