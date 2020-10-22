В Пензе стартовал этап чемпионата по профмастерству среди инвалидов

22.10.2020 | 20:40

«Абилимпикс» - это слово означает «олимпиада возможностей» и является названием соревнований по профессиональному мастерству среди инвалидов. Региональный этап чемпионата стартовал в Пензе.

«Всего у нас 17 компетенций. Основной площадкой проведения является пензенский агропромышленный колледж, где будут проходить соревнования по шести компетенциям. Будут и новые компетенции, одна из них - «Кондитерское дело», - рассказала главный специалист управления министерства образования области Дарья Малышева.

Впервые за пятилетнюю историю регионального чемпионата на базе художественного училища открылась компетенция «Изобразительное искусство».

«У нас учатся разные студенты, есть дети с ограниченными возможностями здоровья, они все талантливые, активные и интересные. В этом году нам представился случай, чтобы дети поучаствовали в таком большом мероприятии», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Галина Васина.

Кроме студентов, профессионально рисовать будут и школьники.

Победители регионального этапа отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в конце ноября в Москве.