Пензенцев приглашают на торжества в честь святителя Иннокентия

21.10.2020 | 14:04

Жителей и гостей города приглашают на торжества в честь 20-летия со дня прославления святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Они пройдут в Успенском кафедральном соборе и растянутся на двое суток.

22 октября в 16:00 совершится малая вечерня с акафистом святителю у его мощей, после чего в 17:00 можно будет принять участие в праздничном всенощном бдении.

23 октября в 8:30 православных приглашают в собор на Божественную литургию.

«Святитель Иннокентий Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов) родился 30 мая 1784 года в селе Павлово Богородского уезда Московской губернии. Был известен как богослов, публицист, проповедник, церковный историк, педагог, противник мистицизма и масонства», - рассказали в епархии.

Епископом Пензенским и Саратовским он стал в 1819 году, 10 октября того же года (по старому стилю) скончался.

Иннокентия причислили к лику святых в августе 2000 года, и через несколько месяцев, 23 октября, его мощи обрели и перенесли в Успенский кафедральный собор.