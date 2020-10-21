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Общество

Пензенцев приглашают на торжества в честь святителя Иннокентия

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Жителей и гостей города приглашают на торжества в честь 20-летия со дня прославления святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Они пройдут в Успенском кафедральном соборе и растянутся на двое суток.

22 октября в 16:00 совершится малая вечерня с акафистом святителю у его мощей, после чего в 17:00 можно будет принять участие в праздничном всенощном бдении.

23 октября в 8:30 православных приглашают в собор на Божественную литургию.

«Святитель Иннокентий Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов) родился 30 мая 1784 года в селе Павлово Богородского уезда Московской губернии. Был известен как богослов, публицист, проповедник, церковный историк, педагог, противник мистицизма и масонства», - рассказали в епархии.

Епископом Пензенским и Саратовским он стал в 1819 году, 10 октября того же года (по старому стилю) скончался.

Иннокентия причислили к лику святых в августе 2000 года, и через несколько месяцев, 23 октября, его мощи обрели и перенесли в Успенский кафедральный собор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

Ну конечно придём.как не посетить данное событие.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей и гостей города приглашают на торжества в честь 20-летия со дня прославления святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Они пройдут в Успенском кафедральном соборе и растянутся на двое суток.
Двое суток будут контактировать инфицированны и здоровые. Вновь заразившиеся понесут заразу домой. МРАКОБЕСИЕ.

Гость||

А почему пензенцев а не православных пензенцев?

Гость||

Святые угодники! Когда крестный ход будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей и гостей города приглашают на торжества в честь 20-летия со дня прославления святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Они пройдут в Успенском кафедральном соборе и растянутся на двое суток.
Прямо анекдот

"Я помолился, у всех "масочный режим", а у меня праздник!".

Давайте так, ежели кто из присутствующих заболеет за 14 дней за мед. помощью обращается в РПЦ, по моему справедливо.

Гость||

Давайте, давайте, COVID сам не размножится...

Гость||

Да пусть, чем больше балезных, тем меньше балезных.

Гость||

Скончался протоиерей Димитрий Смирнов, ему было 69 лет. Ранее сообщалось, что он заболел коронавирусом .

РЕШИЛИ ПРИХВАТИТЬ ДО КУЧИ ПЕНЗЕНСКИХ ПРИХОЖАН?

Имя: Гость
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