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Общество

Престарелым пензенцам предложили вести дневник настроения

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«Мое настроение, утро. Изобразите с помощью смайлика и напишите словами, каково ваше эмоциональное состояние утром», - прочитала руководитель проекта «Дети войны» Ольга Лещенко.

А затем предлагается описать действия, которые смогли повлиять на душевное состояние. Для пожилых людей из проекта «Дети войны» разработан специальный личный дневник - календарь настроения. Его составили психологи, геронтологи с учетом того, что записи будут вести пенсионеры 80+.

«В первую очередь это способ себя занять, особенно для пожилых одиноких людей, у которых круг общения очень маленький. У них будет всегда, каждый день, задание для себя. Что нужно делать, наблюдать за собой», - рассказала Ольга Лещенко.

«Уже в мозгах прокручиваешь, какие дальше заботы дня, куда сходить, какие-то мероприятия провести. Кому-то позвонить, кому-то к депутатам достучаться, чтобы выделили финансовую помощь. Ну пока получается», - порадовалась пенсионерка Татьяна Цыкунова.

Пригодится такой дневник и Майе Зотовой. Ей тоже есть что записать.

«С палками вот я хожу - скандинавская ходьба. Я одна занимаюсь потихоньку: то четыре круга дам, сегодня же, если мне тяжело, два круга только прошла. А то и по пять кругов прохожу. Уже достижение для меня», - оценила пользу ходьбы пожилая пензячка.

И наверняка большинство активных пенсионеров первой записью в дневнике настроения сделают заметку о занятии с геронтологом. Оно проходило в виде игры. Например, нужно было хлопнуть в ладоши, когда ведущий называл дерево.

Дневник настроения рассчитан на три месяца.

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