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Общество

В Каменке прошла традиционная Покровская ярмарка

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Фермеры из села Варваровка привезли в Каменку «козу-дерезу» - так называется сорт цветной капусты, которую они подготовили для традиционной Покровской ярмарки. Ее всегда проводят в преддверии или сразу после православного праздника.

«На все годится! Точно так же квасят, только подольше, чем обыкновенную, в бочке», - рассказала продавец Марина Лылина.

Эпидситуация ни на форме проведения осеннего базарного дня, на на ассортименте не сказалась. От всех предыдущих эта ярмарка отличилась лишь наличием масок на лицах продавцов и покупателей.

Участниками мероприятия стали не только производители из Каменского района. Бочки для вина, коньяка и засолки приехали из Тамалы.

«Нас администрация всегда на все ярмарки приглашает. Наша продукция нравится. Технология туапсинская - укрепление камышом, с советских времен применяется, даже во Францию поставляли раньше», - сообщила продавец Светлана Абакумова.

Покупатели на ярмарку шли охотно: выгодно по цене.

«Намного дешевле и капуста, и морковь - все!» - пояснила Валентина Щенникова.

«Мы пониже, чем на рынке, цену ставим, на 10-20%», - уточнила продавец Сахра Бахтиярова.

«Нравится то, что это все - домашнее, сделано руками и трудом наших сельчан. Не заморские продукты нужны, а свое, выращенное своими руками», - подчеркнул глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Следующая за Покровской широкая ярмарка в Каменке обычно проводится перед Новым годом.

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