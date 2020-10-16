Пензенцы шлют в минздрав анонимные вопросы о коронавирусе

16.10.2020 | 14:54

Менее чем за сутки на выделенный электронный адрес covid@mzs.penza.net поступило более 100 обращений. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил региональный минздрав.

На e-mail предлагалось присылать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, сложностями при вызове врача на дом или бригады, выпиской и получением больничного листа.

Письма пообещали рассматривать в течение суток, после чего с отправителями предполагалось связаться по телефону. Для этого автору предлагалось указать в обращении ФИО, адрес и контактный номер.

После анализа поступивших вопросов специалисты минздрава пришли к выводу, что все они связаны с оказанием помощи в условиях распространения коронавируса. Однако не каждый отправитель оставил необходимые данные для обратной связи - некоторые сообщения оказались анонимными.

«Без указания телефона, адреса и контактных данных обращение не будет подлежать рассмотрению», - предупредили в минздраве.