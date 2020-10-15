В Пензе ветерана труда Анну Артюшину поздравили со 103-летием

15.10.2020 | 21:02

Активисты из 2-го проезда Кошевого распевали песни во дворе своей соседки-долгожительницы. Анна Матвеевна Артюшина, ровесница Октябрьской революции, отметила день рождения - 103 года.

«Жизнь у меня очень тяжелая: я и тонула, и горела, и вдовой была. Только в тюрьме не сидела, а так все испытала», - рассказала долгожитель.

Родилась она в Городищенском районе в многодетной семье. Тогда семеро по лавкам было почти в каждом доме. С детства приучалась к труду. За плечами - 47 лет стажа: и работала дояркой в колхозе, и помогала ухаживать за лошадьми. Чуть слаще было, когда на пасеке состояла пчеловодом.

«Премию получала - целую флягу меда», - отметила она.

В Пензу переехала в 1959 году и с тех пор живет в доме в частном секторе. Для его жителей Анна Матвеевна - пример жизнелюбия.

«Бабушка боевая, всегда идет на помощь, которую может оказать, дружно живет с соседями. Все ее уважают», - пояснила председатель уличного комитета Светлана Артюшина.

Анна Матвеевна не единственная в семье отличается долголетием. В Тольятти живет младшая сестра - той 93.