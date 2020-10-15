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Общество

На улице Ставропольской на месте родника появится бильярдная

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На улице Ставропольской не стало родника. Труба опустела, но еще видно, что совсем недавно вода текла. Местные жители считают смерть источника рукотворной: рядом начинаются строительные работы. В частном секторе ими недовольны хотя бы потому, что не понимают, кто и что строит.

Судя по территории, где ходит техника, возводят что-то немаленькое.

«Наверное, площадку готовят для строительства, будут дома строить», - предположил мужчина.

«Стало бы лучше, если бы здесь была парковая зона», - отметила местная жительница.

«Мы же не знаем, что они строят. Может, нужное заведение», - подчеркнул местный житель.

Так исторически сложилось, что на Ставропольской били два родника. Второй расположен в 200 шагах от первого и по-прежнему действует. Насколько популярен ключ, можно понять по очереди к нему. В ней стоят не только местные - приезжают на машинах те, кто не любит воду, поступающую в дома по трубам.

«Лучше, чем водопроводная, я считаю», - рассказал пензенец.

Второй источник тоже попал в зону строительства. Рабочие утверждают, что с ключом все будет в порядке и даже лучше, чем раньше - небольшое болотце исчезнет.

«Будет дренаж, вода будет уходить с родника в озеро», - пояснили рабочие.

Пытаясь спасти источники, местные жители обошли ряд инстанций. В городской администрации ответили: земельный участок предоставлен в аренду физическому лицу, все по закону, выдано разрешение на строительство бильярдной.

О судьбе родников в документах не говорится. Люди надеются, что они останутся жить и доступ к ним будет свободным.

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Гость||

Никулин Евгений Степанович ухаживал за родниками.Умер 20 лет назад. Сейчас у него не выдержало бы сердце.

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