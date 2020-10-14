Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенском СУ СК РФ сообщили о новых назначениях

Печать

В пензенском следственном управлении СК РФ произошли кадровые изменения. Об этом стало известно вечером во вторник, 13 октября.

Так, руководителем следственного отдела по Ленинскому району г. Пензы назначили майора юстиции Николая Николаевича Кирюхина.

Кирюхин начал службу в органах СКР в 2011 году. Был следователем и следователем-криминалистом в Городищенском межрайонном отделе. В 2016 году стал заместителем его руководителя, а в 2018-м - начальником Сердобского межрайонного СО.

Еще одно назначение произошло в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе. Его возглавил полковник юстиции Александр Николаевич Чивокин.

Чивокин с 1994 года служил в прокуратуре. В 1997-м стал ведущим специалистом отдела криминалистики следственного управления в областном надзорном ведомстве.

«С 2001 года работал в должностях следователя Пензенской транспортной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района города Пензы, старшим следователем и следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

С 2007 года был прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом, в 2012-м стал заместителем руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК РФ, в 2016-м - старшим помощником (по вопросам собственной безопасности) руководителя ведомства.

С 2017-го работал следователем в нескольких отделах СУ СК.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Для чего эта инфа простому народу? Полицаи знают и хва!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте