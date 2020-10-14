В пензенском СУ СК РФ сообщили о новых назначениях

14.10.2020 | 09:09

В пензенском следственном управлении СК РФ произошли кадровые изменения. Об этом стало известно вечером во вторник, 13 октября.

Так, руководителем следственного отдела по Ленинскому району г. Пензы назначили майора юстиции Николая Николаевича Кирюхина.

Кирюхин начал службу в органах СКР в 2011 году. Был следователем и следователем-криминалистом в Городищенском межрайонном отделе. В 2016 году стал заместителем его руководителя, а в 2018-м - начальником Сердобского межрайонного СО.

Еще одно назначение произошло в Нижнеломовском межрайонном следственном отделе. Его возглавил полковник юстиции Александр Николаевич Чивокин.

Чивокин с 1994 года служил в прокуратуре. В 1997-м стал ведущим специалистом отдела криминалистики следственного управления в областном надзорном ведомстве.

«С 2001 года работал в должностях следователя Пензенской транспортной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района города Пензы, старшим следователем и следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

С 2007 года был прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом, в 2012-м стал заместителем руководителя отдела криминалистики регионального СУ СК РФ, в 2016-м - старшим помощником (по вопросам собственной безопасности) руководителя ведомства.

С 2017-го работал следователем в нескольких отделах СУ СК.