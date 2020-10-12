В Пензе проверили соблюдение санитарных правил в торговле

12.10.2020 | 16:20

К аппаратам для обработки рук пензенцы уже привыкли и пользуются в целях своей безопасности. Как в условиях режима повышенной готовности работают объекты торговли, соблюдаются ли в них санитарные правила - представители сразу нескольких ведомств ознакомились с деятельностью предпринимателей в нынешней непростой обстановке.

Екатерина показывает, что в их салоне на столике для посетителей есть маски и перчатки. Это для тех, кто оказался в торговом центре без средств индивидуальной защиты.

«Дорогие наши посетители! Чтобы ни вы не заболели, ни мы не подвергались опасности, наденьте, пожалуйста, маски и перчатки, которые у нас есть для вас. У нас хорошие клиенты, которых мы очень любим и заботимся о них», - отметила продавец Екатерина.

На всех входных группах в магазины, салоны - объявления о соблюдении масочного режима. Лица работников торговых объектов тоже прикрыты. Сотрудники проходят ежедневный термоконтроль, все данные вносятся в журнал. Как он заполняется, проверяют специалисты Роспотребнадзора.

Возросла нагрузка на клининговых специалистов. Они обрабатывают все поверхности с особой периодичностью.

В условиях пандемии весной торговые центры закрывали на довольно продолжительный срок. Летом им дали возможность работать. Осенью с соблюдением всех требований и рекомендаций они продолжают свою деятельность.