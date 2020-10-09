В Пензе выбрали самую красивую сотрудницу УФСИН

09.10.2020 | 20:26

В Пензе выбрали первую красавицу регионального управления исправительной службы. Очаровательные женщины работают в тюрьмах и носят официальные воинские звания: сержант, прапорщик, лейтенант. Но во дворе Центра культуры и досуга эти гражданки боролись за звание мисс УИС.

Среди восьми конкурсанток - психологи, охранники, специалисты отделов кадров. Метко стреляют, быстро бегают, поют, танцуют.

«Для сотрудника УФСИН важны строгость, настойчивость, принципиальность, смелость, решительность. А если этот сотрудник - милая девушка, то при всех вышеперечисленных качествах быть обаятельной и привлекательной не воспрещается», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

«Я горжусь своей профессией и должностью и считаю, что сделала правильный выбор в своей жизни. Бывают тревоги, бывает, остаемся вечером после рабочего дня, не успевая сделать свою работу. Но мы справляемся», - рассказала сотрудница следственного изолятора Наталья Коршунова.

Победительницей ведомственного конкурса стала Александра Пополявина из колонии № 7. Она и будет защищать честь пензенского мундира в Москве.