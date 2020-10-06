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Общество

В микрорайоне Арбеково установят новые запрещающие знаки

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В пензенском микрорайоне Арбеково у территории строящейся школы рядом с проспектом Строителей установят запрещающие знаки. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверки показали, что автомобилисты оставляют свои транспортные средства на полосе движения и тем самым создают препятствие для других водителей, уменьшают пропускную способность улицы.

Также парковка мешает привести дорогу в нормативное состояние зимой, после обильных снегопадов. Проезжая часть улицы в этот период значительно сужается.

«В октябре текущего года планируется установка запрещающих дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» на автодороге от проспекта Строителей до дома № 112а на улице Ладожской», - пояснили в пресс-службе администрации.

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Источник — фото 2 penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проверки показали, что автомобилисты оставляют свои транспортные средства на полосе движения и тем самым создают препятствие для других водителей, уменьшают пропускную способность улицы.
И поэтому знак надо ставить на проулочке, по которому мало кто ездит?

Гость||

Власти, как всегда, имитируют решение проблем, фактически самоустраняясь от него. Весь проспект Строителей утыкан фурами, которые действительно создают помехи. Ими и надо заниматься.

Гость||

Вся улица Лядова заставлена, для проезда осталась одна полоса. Почему на ней знаки не ставят?

Гость||

Поставьте такие знапи ещё около дома 156а на проспекте Строителей. Зимой тоже одна полоса остаётся из-за припарпованных машин. А поток там приличный.

Гость||

На самом деле знак у школы поставят только потому, что этого требует законодательство. Но выдают при этом за заботу о водителях и работу по организации движения. Очередной фейк.

DavidMiller||

very excellent article I love similar articles. Thank you for sharing this advice.

https://www.safewebroot.com/

Гость||

DavidMiller писал(a):

very excellent article I love similar articles. Thank you for sharing this advice.

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Это еще что за хрень?

Имя: Гость
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