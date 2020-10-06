В микрорайоне Арбеково установят новые запрещающие знаки

06.10.2020 | 11:33

В пензенском микрорайоне Арбеково у территории строящейся школы рядом с проспектом Строителей установят запрещающие знаки. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверки показали, что автомобилисты оставляют свои транспортные средства на полосе движения и тем самым создают препятствие для других водителей, уменьшают пропускную способность улицы.

Также парковка мешает привести дорогу в нормативное состояние зимой, после обильных снегопадов. Проезжая часть улицы в этот период значительно сужается.

«В октябре текущего года планируется установка запрещающих дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» на автодороге от проспекта Строителей до дома № 112а на улице Ладожской», - пояснили в пресс-службе администрации.