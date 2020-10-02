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Общество

В Пензе ревматолог отказался направить ребенка на УЗИ сердца

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За 9 месяцев 2020 года в Пензенской области в единый контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования поступило 25 079 обращений. В частности, 14 835 жителей региона позвонили на горячую линию, а 240 написали жалобы, из которых 163 оказались обоснованными.

Чаще всего пациенты недовольны низким качеством оказания помощи в поликлиниках.

«На горячую линию позвонила жительница Пензы и рассказала, что ее несовершеннолетнему сыну перед госпитализацией в федеральную клинику необходимо сделать УЗИ сердца, но ревматолог в детской поликлинике отказывается выдавать направление на обследование. Страховой представитель связался с заведующей поликлиникой, направление было выдано», - рассказала специалист отдела защиты прав граждан и информирования ТФОМС Пензенской области Мария Безрукова.

Получить консультацию в вопросе оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС можно по номеру 8 (800) 100-80-44 (звонок бесплатный), а также по телефонам прямой связи, которые имеются во всех поликлиниках области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Чаще всего пациенты недовольны низким качеством оказания помощи в поликлиниках.

Зато им памятники ставят, стены разрисовывают. Не хотят работать увольнять!

Гость||

Гость писал(a):

Чаще всего пациенты недовольны низким качеством оказания помощи в поликлиниках.
Глуповаты пациенты то...

Гость||

Пока не пожалуешься, один ответ- вам не положено! Как будто из своего кармана оплачивают все эти обследования!

Имя: Гость
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