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Общество

Пензенцев просят соблюдать спокойствие при вое сирен

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В пятницу, 2 октября, в Пензенской области состоится штабная тренировка по гражданской обороне. На ней пройдет оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны региона, будут отработаны практические действия в соответствии с поступающими вводными.

Одним из мероприятий станет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Для этого будут включены все электросирены.

Кроме того, с 10:35 до 10:50 пройдет речевое сообщение и замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых теле- и радиоканалов проверочным сигналом «Проверка систем оповещения».

«Сначала звучит трехминутный сигнал сирен «Внимание всем!». Это значит, что необходимо включить радио или телевизор. По ним транслируется сообщение о том, что нужно делать в данный момент. 2 октября пройдет оповещение о том, что проводится проверка систем оповещения. А в настоящей тревожной ситуации людям скажут, что нужно взять с собой и куда идти», - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Жителей региона просят во время проведения проверки готовности систем оповещения соблюдать спокойствие.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Скажите лучше, что сегодня утром так хорошо горело в районе Арбековских дач или коттеджного поселка. Пожарные авто заправляться водой аж к ТЦ Весна носились

Гость||

Малыш, ты меня волнуешь.......

Гость||

Что сгорело-то не сгниёт!

Гость||

Толку то ,у нас основная масса бомбоубежищ не функционирует ,кроме нескольких предприятий и подземных убежищ для руководства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

людям скажут, что нужно взять с собой и куда идти»
Накрыться белой простыней и отползать в сторону кладбища. Кто-нибудь верит, что в критической ситуации про простое население вообще вспомнят?

Гость||

Война будет, давно пора, по стреляем

Гость||

Вой сирен, значит всем одеть маски и перчатки.

Гость||

Ты что ли стрелять будешь, интернет боец малолетний!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

необходимо включить радио или телевизор
Современные, адекватные люди уже не пользуются этими приборами. Но система оповещения настроена на них, главное для галочки отработать.

Гость||

При вое сирен народ кричит :" Не верю!"

Гость||

Гость писал(a):

Современные, адекватные люди уже не пользуются этими приборами.
Ну,они же есть у всех кто не нищиброд лоховской.

Значит как миленький включишь и ознакомишься с инфой.

А лохи просто сдохнут.

Гость||

Гость писал(a):

Толку то ,у нас основная масса бомбоубежищ
Вы дурачок? Они уже с 77 года непригодными считаются. Население рассредотачивают по области.

Гость||

Лучше скажите когда этого осла посадят!

Гость||

Казалось бы: при чём здесь Нагорный Карабах...

Гость||

с кем воевать-то собрались

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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