Пензенцев просят соблюдать спокойствие при вое сирен

30.09.2020 | 11:59

В пятницу, 2 октября, в Пензенской области состоится штабная тренировка по гражданской обороне. На ней пройдет оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны региона, будут отработаны практические действия в соответствии с поступающими вводными.

Одним из мероприятий станет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Для этого будут включены все электросирены.

Кроме того, с 10:35 до 10:50 пройдет речевое сообщение и замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых теле- и радиоканалов проверочным сигналом «Проверка систем оповещения».

«Сначала звучит трехминутный сигнал сирен «Внимание всем!». Это значит, что необходимо включить радио или телевизор. По ним транслируется сообщение о том, что нужно делать в данный момент. 2 октября пройдет оповещение о том, что проводится проверка систем оповещения. А в настоящей тревожной ситуации людям скажут, что нужно взять с собой и куда идти», - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Жителей региона просят во время проведения проверки готовности систем оповещения соблюдать спокойствие.