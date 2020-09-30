На здании Пензастата появилась памятная доска

30.09.2020 | 19:52

На здании Пензастата установили мемориальную доску в честь сотрудников организации, которые защищали Родину от фашистских захватчиков.

«145 человек у нас ушло на фронт, 38 из них погибли или без вести пропали. А после, как война закончилась, пришли 75 человек, включая новых», - рассказал руководитель Пензастата Максим Уханов.

На церемонии открытия памятного знака собрались сотрудники Пензастата, историки, специально приглашенные гости. Марина Обухова - дочь ветерана Великой Отечественной. Ее отец Именнов Сергей Тимофеевич больше 20 лет трудился в областном управлении статистики.

«Он тепло отзывался о коллективе, в котором работал, до последнего звонил бывшим сотрудникам, поздравлял их с юбилеями, датами, с днями рождения, праздниками», - отметила она.

Также в этот день были презентованы «Книга памяти» и юбилейный статистический сборник, на страницах которых - биографии участников Великой Отечественной и данные о потерях Советского Союза во времена войны.

«Провели огромную работу! Мне кажется, это яркий пример памяти о ветеранах войны, которые служили в службе статистики, для других регионов Российской Федерации. Я не помню таких случаев, чтобы в управлениях статистики других регионов создавали такие работы. Хочу отметить, что у нас продолжается год 75-летия Победы, Год памяти и славы», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.