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Общество

В Чемодановке открыли мемориал в честь инженера сельского хозяйства

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На праздничном митинге в Чемодановке собрались десятки сельчан. В центральном парке, появившемся около года назад, открыли памятную стелу, посвященную почетному гражданину Бессоновского района Борису Эйдлину - основателю и первому директору местной птицефабрики.

При нем был построен этот рабочий поселок: жилые дома, школа, детский сад, больница. О заслугах Бориса Залмановича земляки стараются не забывать. По их инициативе и установлен новый мемориал.

«Проект стелы был разработан архитектурной мастерской, а наши рекламщики создали ее в таком виде, в котором она сейчас есть», - рассказал глава Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев.

Владислав Забродский - правнук заслуженного инженера сельского хозяйства РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны. Борис Залманович был для него дедом с большой буквы.

«Когда приходили к нему домой, он всегда накрывал большой стол, тепло всех встречал. Под конец своей жизни он решил написать о себе книгу. Два тома», - отметил Владислав.

Если когда-нибудь выйдет третье издание о первом директоре птицефабрики, то в нем обязательно напишут, что новому парку присвоено имя Бориса Эйдлина.

Кроме того, руководство Бессоновского района выступило с предложением одну из улиц в Чемодановке назвать в честь человека, внесшего огромный вклад в развитие и становление села.

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Гость||

Погибшим в межнациональном конфликте, не хотят построить?

Гость||

Гость писал(a):

Погибшим в межнациональном конфликте,
Что за межнациональный, впервые слышу.

Имя: Гость
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