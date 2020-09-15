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Общество

Пензенских школьников попросят объяснить родителям мошеннические схемы

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Во вторник, 15 сентября, на совещании в администрации Пензы обсуждалась профилактическая работа со школьниками и их родителями.

Во-первых, подростков собираются использовать в качестве проводников информации о способах мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники активно задействуют поисковые системы, соцсети, популярные сайты объявлений, чтобы выманивать у доверчивых граждан средства.

Подростки же, по мнению городских властей, являются самыми уверенными интернет-пользователями. Именно они смогут раскрыть преступные схемы перед родителями.

Вторым направлением работы станут превентивные меры по безопасности дорожного движения. В частности, для того чтобы снизить риск ДТП с участием школьников в темное время, несовершеннолетних пешеходов из малообеспеченных семей планируется бесплатно снабдить светоотражающими элементами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Про манипуляции в УИК тоже школьники расскажут?

Имя: Гость
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