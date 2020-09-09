Иван Ургант высмеял событие, произошедшее в Пензенской области

09.09.2020 | 12:50

Во вторник, 8 сентября, бессменный ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял одно из событий, произошедших в Пензенской области.

«Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли. Суд признал россиянку виновной в пропаганде наркотиков в интернете и назначил наказание в виде штрафа в 4 000 рублей», - рассказал Иван Ургант публике.

«Женщина просто сфотографировала носки с каким-то растением, конопля - не конопля. Просто сфотографировала себя в носках, кого-то в носках, выложила просто в интернет - порадоваться, посмеяться. Она же не подписывала, мол, конопля - это хорошо? Нет, она просто выложила носки. И ее признали виновной и назначили штраф в 4 000. И вопрос у меня один: а не слишком ли мягкий приговор?» - высказался ведущий.

Сообщение о том, что Ленинский районный суд Пензы наказал горожанку штрафом за размещение в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снимков, появилось на портале PenzaInform.ru 6 сентября.

Сами фотографии были выложены женщиной 24 декабря 2018 года. Пензячка не закрывала доступ к своему аккаунту, поэтому запрещенное изображение могли видеть все пользователи.

На слушании горожанка полностью признала свою вину, снимки она впоследствии удалила. Носки с изображением листьев наркосодержащего растения подлежали конфискации, однако пензячка успела их выбросить до заседания.