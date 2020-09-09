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Общество

Иван Ургант высмеял событие, произошедшее в Пензенской области

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Во вторник, 8 сентября, бессменный ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале высмеял одно из событий, произошедших в Пензенской области.

«Жительницу Пензы оштрафовали за фото в носках с изображением конопли. Суд признал россиянку виновной в пропаганде наркотиков в интернете и назначил наказание в виде штрафа в 4 000 рублей», - рассказал Иван Ургант публике.

«Женщина просто сфотографировала носки с каким-то растением, конопля - не конопля. Просто сфотографировала себя в носках, кого-то в носках, выложила просто в интернет - порадоваться, посмеяться. Она же не подписывала, мол, конопля - это хорошо? Нет, она просто выложила носки. И ее признали виновной и назначили штраф в 4 000. И вопрос у меня один: а не слишком ли мягкий приговор?» - высказался ведущий.

Сообщение о том, что Ленинский районный суд Пензы наказал горожанку штрафом за размещение в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram снимков, появилось на портале PenzaInform.ru 6 сентября.

Сами фотографии были выложены женщиной 24 декабря 2018 года. Пензячка не закрывала доступ к своему аккаунту, поэтому запрещенное изображение могли видеть все пользователи.

На слушании горожанка полностью признала свою вину, снимки она впоследствии удалила. Носки с изображением листьев наркосодержащего растения подлежали конфискации, однако пензячка успела их выбросить до заседания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — срезки с www.1tv.ru/shows/vecherniy-urgant
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Гость||

Смеяться надо над тем кто судил!

Гость||

Носки успела искурить

Гость||

Гость писал(a):

Смеяться надо над тем кто судил!
трезвые так не судят))

Гость||

Значит можно выкладывать всё, что угодно при закрытой странице? А если друзей на странице 10 миллионов?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И вопрос у меня один: а не слишком ли мягкий приговор?» - высказался ведущий.
Я думаю, это не собачье дело Урганта и прочих - мягкость приговора оценивать. Судья все правильно назначила.

Гость||

Гость писал(a):

А если друзей на странице 10 миллионов?
Ну, выпорят вас и дело с концом, за такое количество якобы "друзей"

Гость||

Ага, т.е. Мария Захарова, может, своим видом, пропагандировать наркотики, а носки не могут...

Гость||

Гость писал(a):

Я думаю, это не собачье дело Урганта и прочих - мягкость приговора оценивать. Судья все правильно назначила
Ты и есть что ли та самая судья?

Гость||

У меня тоже есть носки голубого цвета с изображением растений, которые можно при больном воображении принять хоть за коноплю, хоть за мак. Пойду-ка я их срочно утилизирую.

Гость||

А как быть с полями промышленной конопли? Выкалывать рассиянам глаза при рождении, чтобы они, эти поля не видели?

Имя: Гость
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