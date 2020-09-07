Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|20:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе у фонтана собрались люди творческих профессий

Печать

II Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица - Пенза» состоялся в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка». На Фонтанной площади прошел танцевальный мастер-класс.

На сцене выступили артисты разных национальностей. Многие из пришедших были впечатлены не только атмосферой, но и новыми архитектурными объектами.

«Мне очень понравилось, как сделали фонтан. Праздник в Пензе продолжается. Я очень рад. Народ уже устал сидеть в пандемии, для них это очень хороший праздник», - отметил мужчина.

На улице Московской тоже кипела жизнь. Там расположились художники, ремесленники, люди творческих профессий. Они показывали, что могут сами, и учили других.

«Мы сегодня делаем куклу-оберег желанницу. Сделали скрутку из ткани, сделали тельце, голову. Теперь будем одевать нашу куколку», - рассказала участница форума Елена Попова.

Арт-зона «Галерея старины», «Хоровод дружбы», «Посидим у самовара» - это только некоторые из подготовленных организаторами мероприятий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Не показывайте им дырявого Иван-коня,за город стыдно,

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте