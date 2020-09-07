В Пензе у фонтана собрались люди творческих профессий

07.09.2020 | 19:37

II Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица - Пенза» состоялся в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка». На Фонтанной площади прошел танцевальный мастер-класс.

На сцене выступили артисты разных национальностей. Многие из пришедших были впечатлены не только атмосферой, но и новыми архитектурными объектами.

«Мне очень понравилось, как сделали фонтан. Праздник в Пензе продолжается. Я очень рад. Народ уже устал сидеть в пандемии, для них это очень хороший праздник», - отметил мужчина.

На улице Московской тоже кипела жизнь. Там расположились художники, ремесленники, люди творческих профессий. Они показывали, что могут сами, и учили других.

«Мы сегодня делаем куклу-оберег желанницу. Сделали скрутку из ткани, сделали тельце, голову. Теперь будем одевать нашу куколку», - рассказала участница форума Елена Попова.

Арт-зона «Галерея старины», «Хоровод дружбы», «Посидим у самовара» - это только некоторые из подготовленных организаторами мероприятий.