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Общество

Росгвардия обеспечит правопорядок в пензенских школах 1 сентября

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Сотрудники пензенского управления Росгвардии заявили о готовности обеспечить порядок во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, в День знаний, 1 сентября. В образовательных учреждениях будут дежурить около 100 бойцов.

«Предварительно росгвардейцами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области и представителями органов образования были проверены все образовательные учреждения», - пояснили представители ведомства.

С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану в учебных заведениях, провели встречи.

В начале учебного года росгвардейцы намерены работать и с учащимися. В сентябре для подростков проведут пропагандистские акции и профилактические беседы по правовому информированию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В онлайн оцепление в танут:)

Гость||

школа=колонии и там гвардия обеспечивает правопорядок?

Имя: Гость
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