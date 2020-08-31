Росгвардия обеспечит правопорядок в пензенских школах 1 сентября

31.08.2020 | 09:15

Сотрудники пензенского управления Росгвардии заявили о готовности обеспечить порядок во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года, в День знаний, 1 сентября. В образовательных учреждениях будут дежурить около 100 бойцов.

«Предварительно росгвардейцами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области и представителями органов образования были проверены все образовательные учреждения», - пояснили представители ведомства.

С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану в учебных заведениях, провели встречи.

В начале учебного года росгвардейцы намерены работать и с учащимися. В сентябре для подростков проведут пропагандистские акции и профилактические беседы по правовому информированию.