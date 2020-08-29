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Общество

Пензенская семья из-за ошибок в заявлениях осталась без пособий

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Очередная попытка оформить пособие на ребенка от 3 до 7 лет не увенчалась успехом. Антон Тарасенко несколько раз подавал документы, и ему отказали.

«После того как мне позвонили из отдела соцзащиты и сказали, что я должен внести всех детей, пришел отказ на основании отсутствия совместной регистрации с детьми. Хотя тот ребенок, на которого я оформлял пособие, прописан со мной, по моему адресу», - рассказал он.

Выплату мужчина должен был получить на своего сына от предыдущего брака. Сейчас у него новая семья, большая. Пять месяцев назад родилась дочка, у супруги трое и своих детей. Если сосчитать всех несовершеннолетних, то воспитывает пара пятерых. Двое должны были пойти в первый класс.

«Когда это все оформлялось изначально, в июне, и подавались документы, был расчет на то, что деньги пойдут на сбор детей в школу. Но в силу того, что средств нет, решили остаться в садике еще на год», - пояснил глава семьи.

А вот сына Елены Никиту общими усилиями все же начали собирать в школу. Мальчику летом исполнилось 7 лет.

«Мне купили рюкзак, туфли и рубашку. На форму не хватило», - отметил будущий первоклассник.

На Никиту его матери также не удалось оформить пособие.

«В совокупности у меня четверо детей, я многодетная мама. Все дети зарегистрированы со мной. И отказали, потому что я якобы кого-то не указала», - пояснила Елена Тарасенко.

Доход семьи более чем скромен: военная пенсия Антона, который из-за травмы не может в полную силу работать, декретное пособие супруги и одна из социальных выплат на ребенка мужчины.

В областном министерстве труда, социальной защиты и демографии, узнав о сложностях семьи, решили помочь родителям. Оказалось, что были допущены ошибки - вполне устранимые.

Чтобы другие семьи не оказались в подобной ситуации, в ведомстве разъяснили порядок действий.

«Подается заявление, в котором заполняются все необходимые вкладки и поля. Если по какой-либо причине введены неполные данные, в назначении пособия будет правомерно отказано.

Однако можно повторно подать заявление, и если будут соблюдены все необходимые требования, а доход семьи не будет превышать установленный прожиточный минимум, пособие будет назначено в полном объеме с 1 января 2020 года», - уточнила главный специалист-эксперт управления министерства труда, социальной защиты и демографии области Елена Землякова.

Так что у семьи есть возможность исправить все и получить выплаты на детей.

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Гость||

Одна некомпетентность в соцзащите и во всех госорганах.

Гость||

Детей рожают, хотя содержать их не могут. Пособие новое. Никак нельзя было рассчитывать, что в школу ребёнок пойдёт только при условии выдачи пособия. Позор таким родителям. Теперь все кругом виноваты, ребёнок в школу не пошёл по вине соцзащиты? Состав семьи даже свой не могут сообщить, а претендуют на воспитание 5 детей. Кого воспитают?!

Гость||

Не из за ошибки в заявках, а из за ошибки в заявлении. Это совсем и совсем не одно и то же, господа журналисты. Самим не смешно? Купите ребёнку рюкзак, родители только родить могут, а содержать должны кто?

Гость||

И во сколько же этот выродок поцелуи в школу? Годам к 11???

Гость||

Пойдет, конечно же.

Гость||

Гость|29.08.2020 19:31|

И во сколько же этот выродок поцелуи в школу? Годам к 11???

Совсем неадекват?

Гость||

А мне отказали, тк у меня есть имущество 1 квартира. Я безработная, двое детей 5 и 7 лет, и у мужа зп 30 тр.

Гость||

Это вы уже сочинили

Гость||

Нечего страшного я заполнила правильно заявление с 3 попытки получили пособие. Если расписаны с мужем указываете его тоже если нет то ненадо. Доход свой и мужа и все нормиком. Проверяете правельность заявления и отправляете. Да если у вас нет дохода официального просто у казуете алименты и суму алиментов даже если получаете их не официально. Заполняйте еще раз у вас все получится.

Гость||

Да и тем коментарьщикам ребят а вам нестыдно чуш нести. Щас безработы остались многие мать воспитует детей мужа сократили наработу неберут и что не обнищают есди помогут семьям они в карманы себе кладут милиарды наши налоги просерают пусть хоть чтото слуги народа для народа сделают. А не для себя любимых. А осудить может каждый а вот помочь некаждый вы незнаете истиной ситуации. И вообще не судите да несудимы будете.

Гость||

Негры в сша лучше живут им без справок пособие платят ,что бы бунтов голодных не было ,а унас в тюрьму если кушать хочешь и орать начинаешь.

Гость||

Да подать можно повторно, только рассматривать опять 2 месяца будут и опять отказ из за чего нибудь. То ли не компетентные то ли ленивы сотрудники Соцзащиты! Как будто из своего кармана этого пособие отчисляют! Стыдоба! Сначала с мая ждёшь рассмотрения, теперь ещё и выплату не дождаться!

Гость||

Несчастная соцзащита. Навалили работы. Зарплата 12 тысяч и уйти некуда. И всех собак вешают.

Гость||

Нам тоже отказали. Я в декрете- доход 0 рублей.и муж- безработный. Тоже нет дохода. Вывод,- вы не нуждаетесь в деньгах! Живёте благополучно!

Гость||

Опять чего-то не договариваете. Почему в декрете 0?так не бывает.

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Имя: Гость
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