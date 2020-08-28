В Спутнике начались продажи третьего дома ЖК «Радужные дворы»

28.08.2020 | 15:52

В Городе Спутнике стартовали продажи квартир еще в одном доме жилого квартала «Радужные дворы», строении № 71. Это двухподъездный 16-этажный дом во втором («Оранжевом») дворе. Именно этот цвет станет ведущим в фасадах здания и благоустройстве территории.

Застройщик хотел, чтобы квартал стал по-настоящему семейным, поэтому проект разрабатывался с учетом пожеланий клиентов, у которых есть дети.

Что это означает:

- каждый двор сделали закрытым, без машин, чтобы родители не переживали за играющих детей;

- есть вместительные парковки с внешней стороны дома, чтобы оставлять транспорт в двух шагах от дома;

- имеются корзины для кондиционеров, чтобы защитить климатическую технику и сохранить единый стиль фасадов;

- обустроены игровые площадки для детей разного возраста, чтобы старшие и младшие дети нашли себе занятия по интересам и не сталкивались во время игр;

- есть воркаут-зона, чтобы все члены семьи могли вести здоровый образ жизни.

- представлен широкий выбор планировок, чтобы каждый покупатель смог подобрать квартиру для своего стиля и ритма жизни.

Пензенцам напоминают, что на старте продаж цены всегда минимальны. Их повышение происходит каждый месяц, поэтому желающим приобрести жилье в «Радужных дворах» нужно поторопиться и позвонить по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

«Приходите в наши офисы и выбирайте квартиры в самом семейном квартале Города Спутника», - обратились к пензенцам в компании-застройщике.

Срок сдачи строения № 71 – IV квартал 2021 года. Застройщик - ООО СЗ «Земстрой», проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.