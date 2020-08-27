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Общество

Продажу дороги в Ахунах обсудили на повышенных тонах

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Подъездной путь к новой школе в Ахунах обсуждали на повышенных тонах. Глава администрации Пензы пытался найти решение проблемы, а жители частного сектора хотели знать, как вышло, что землю вместе с дорогой на улице Мичурина купило частное лицо.

Люди ни о чем не догадывались до момента, когда собственник запретил проезд, установил бетонный блок и заявил о возможном начале строительства.

«Собственник приобрел земельный участок за законных правах, с одной стороны. С другой - есть жители, есть сложившаяся застройка, необходимость ходить к школе. У нас есть решение наложить на данный земельный участок сервитут. Судя по карте, есть еще и самозахват территории - это тоже проблема», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

С путем к школе уже есть подвижки. Например, плиту владелец участка отодвинул, открыв проезд.

«Встречались с собственником, и он сказал, что готов обсуждать условия. Ему нужен не весь земельный участок под застройку. Мы знаем о том, что в Ахунах в целом сейчас есть ограничение на строительство. Новое строительство здесь запрещено», - пояснил Андрей Лузгин.

Можно создать путь к школе неподалеку.

«Сегодня захватили эту дорогу, завтра захватят следующую - это что за беспредел? Эта дорога существует 50 с лишним лет, как ее можно купить? Кто ее продал? Я однажды неправильно купил дом, так у меня его отняли по 178-й статье, и все», - возмутился местный житель.

В итоге решения, как оставить путь к школе и при этом не нарушить прав собственника участка, нет. И пока вряд ли удастся найти тех, кто больше 10 лет назад продал дорогу.

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Гость||

Пишите в Администрацию президента России В.В.Путина!!!

Гость||

Терпилы

Гость||

Никто там не забеременела?

Гость||

А кто у нас известный в Ахунах-то живёт? Ась?

Гость||

У КАЖДОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЕСТЬ ИМЯ.

Гость||

Гость писал(a):

А кто у нас известный в Ахунах-то живёт? Ась?
Ну если самый известный то жил ,да на Ново-Западное в 3-х местные "апартаменты" переехал.

Гость||

Аукцион проводили при продаже?да какой аукцион, вторая зона охраны месторождения минеральных вод п. Ахуны, постановление Правительства РФ принято еще в 1986 году, определены границы, мафия не успокаивается, с СНТ "Дубрава" вообще беспредел, площадь увеличили на 50 га. ведут строительство коттеджей во второй зоне

Гость||

Ну как обычно - вначале деньги попилили с продажи участка, а потом начинают решать. Не удивлюсь, если найдут какие-нибудь нарушения в закупке и покупатель еще и сядет. Россия.

Гость||

27.08.2020 18:44|

Аукцион проводили при продаже?да какой аукцион, вторая зона охраны месторождения минеральных вод п. Ахуны, постановление Правительства РФ принято еще в 1986 году, определены границы,

Медведев все законы СССР отменил. Теперь застрочт Ахуны и сосны попилят вековые. Но знающие туда не поедут ибо Леонидовский дух онкологии зашкаливает.

Гость||

Беспредел!

Гость||

Ласковее надо быть ласковее.

Гость||

Что у нас за бардак в городе творится? Порядок может кто-то навести или нет? Зачем тогда такая власть нужна? Не могут они найти тех, кто продал этот участок 10 лет назад? Да все они могут- НЕ ХОТЯТ просто...

Гость||

А что у нас в стране разрешили продажу земли?!

Насколько известно, ни у кого из частных лиц нет земли в собственности с 1917 года.

Новость федерального масштаба!

Гость||

Гость писал(a):

у нас в стране разрешили продажу земли?!

Насколько известно, ни у кого из частных лиц нет земли в собственности с 1917 года.

Давно уже разрешили. С 1917 года законы немного изменились.

Имя: Гость
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