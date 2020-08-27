Продажу дороги в Ахунах обсудили на повышенных тонах

27.08.2020 | 18:04

Подъездной путь к новой школе в Ахунах обсуждали на повышенных тонах. Глава администрации Пензы пытался найти решение проблемы, а жители частного сектора хотели знать, как вышло, что землю вместе с дорогой на улице Мичурина купило частное лицо.

Люди ни о чем не догадывались до момента, когда собственник запретил проезд, установил бетонный блок и заявил о возможном начале строительства.

«Собственник приобрел земельный участок за законных правах, с одной стороны. С другой - есть жители, есть сложившаяся застройка, необходимость ходить к школе. У нас есть решение наложить на данный земельный участок сервитут. Судя по карте, есть еще и самозахват территории - это тоже проблема», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

С путем к школе уже есть подвижки. Например, плиту владелец участка отодвинул, открыв проезд.

«Встречались с собственником, и он сказал, что готов обсуждать условия. Ему нужен не весь земельный участок под застройку. Мы знаем о том, что в Ахунах в целом сейчас есть ограничение на строительство. Новое строительство здесь запрещено», - пояснил Андрей Лузгин.

Можно создать путь к школе неподалеку.

«Сегодня захватили эту дорогу, завтра захватят следующую - это что за беспредел? Эта дорога существует 50 с лишним лет, как ее можно купить? Кто ее продал? Я однажды неправильно купил дом, так у меня его отняли по 178-й статье, и все», - возмутился местный житель.

В итоге решения, как оставить путь к школе и при этом не нарушить прав собственника участка, нет. И пока вряд ли удастся найти тех, кто больше 10 лет назад продал дорогу.