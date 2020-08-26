Сетевое издание|18+|Среда|26 авг 2020|18:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Спутнике на Сабантуе построили «Мост дружбы»

Печать

Настоящий мост дружбы удалось построить представителям национальностей, проживающих в Пензенской области, на одноименном первом региональном фестивале. «Мост дружбы» прошел в рамках празднования Сабантуя, и уже традиционно - в Городе Спутнике.

«Татары любят Спутник, теперь точно можно сказать, что и другие национальности тоже. Мы придумали фестиваль, на котором происходит взаимопроникновение культур. Мы берем лучшее друг у друга, но не забываем свои корни», - рассказал председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

Праздник действительно прошел с размахом. Полный амфитеатр гостей следил за тем, как по фонтанной площади проходит хоровод дружбы из артистов разных национальностей. Яркую программу фестиваля украсил народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.

«В Спутнике почувствовал себя в другой атмосфере, как будто попал на юг. Но главное - здесь я чувствовал себя на празднике, а не на работе», - отметил артист.

С приветственными словами и поздравлениями к зрителям обратились губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представитель Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Весь праздник получился искренним. Как настоящая дружба между народами. Организаторы сообщили, что «Мост дружбы» станет ежегодным фестивалем. И в следующем году его тоже планируют провести в Городе Спутнике.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте