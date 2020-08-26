В Спутнике на Сабантуе построили «Мост дружбы»

26.08.2020 | 16:42

Настоящий мост дружбы удалось построить представителям национальностей, проживающих в Пензенской области, на одноименном первом региональном фестивале. «Мост дружбы» прошел в рамках празднования Сабантуя, и уже традиционно - в Городе Спутнике.

«Татары любят Спутник, теперь точно можно сказать, что и другие национальности тоже. Мы придумали фестиваль, на котором происходит взаимопроникновение культур. Мы берем лучшее друг у друга, но не забываем свои корни», - рассказал председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Жиганша Туктаров.

Праздник действительно прошел с размахом. Полный амфитеатр гостей следил за тем, как по фонтанной площади проходит хоровод дружбы из артистов разных национальностей. Яркую программу фестиваля украсил народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов.

«В Спутнике почувствовал себя в другой атмосфере, как будто попал на юг. Но главное - здесь я чувствовал себя на празднике, а не на работе», - отметил артист.

С приветственными словами и поздравлениями к зрителям обратились губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, представитель Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Весь праздник получился искренним. Как настоящая дружба между народами. Организаторы сообщили, что «Мост дружбы» станет ежегодным фестивалем. И в следующем году его тоже планируют провести в Городе Спутнике.