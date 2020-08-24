Сетевое издание|18+|Понедельник|24 авг 2020|14:46
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Общество

В Пензенской области решили активнее развивать туризм

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В Пензенской области решили вывести на более высокий уровень развития туризм. Соответствующее поручение было дано во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 24 августа.

«Все для этого у нас есть. Мы идем по этому пути, и есть неплохие результаты. Но мы можем и обязаны делать больше», - цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Так, планируется развивать уже имеющиеся в регионе туристические направления.

«Скоро мы будем отмечать 150-летие со дня рождения нашего земляка Александра Ивановича Куприна. Мероприятия будут проходить в Наровчатском районе. Этот район достоин того, чтобы в развитие в нем туризма дополнительно вложиться с участием бизнеса, областного бюджета, муниципалитета. Там есть и пещерный монастырь, и Троице-Сканов монастырь, и храмы, и современные музеи - целый комплекс. Нужно все эти предложения правильно «упаковать» и активно с ними работать», - подчеркнул глава региона.

В туристический маршрут планируется включить и музей, открытый на железнодорожном вокзале в Каменке. Отдельное внимание должны уделить сельскому туризму.

Чтобы работа была более продуктивной, отдел туризма регионального министерства культуры планируется выделить в самостоятельное структурное подразделение.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области решили вывести на более высокий уровень развития туризм.
Куда уже выше, каждый год все выше и выше выводят.

Гость||

Чтобы туристам было комфортно, нужно делать нормальные тротуары. Сейчас они либо в пыли и выбоинах либо их вообще перекопали, как на Карла Маркса 16, не сделав настилы или нормальный обход.

Сквер Пушкина, гдеиведутся работы, не огорожен забором, нет ночной подсветки по периметру, не указана фирма проводящая работа. Пыль и грязь от них летит по всему центру.

И таких мест много если походить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области решили вывести на более высокий уровень развития туризм.
Настоящие туристы ходят пешком с палаткой в рюкзаке. А то, о чем пишут, для пижамников.

Гость||

Про развитие туризма слышим не первый год. История развивается по спирали: сейчас очередной виток?

Гость||

В пензе успешно развивается одно направление это стройка объектов РПЦ.

Гость||

Гость писал(a):

В пензе успешно развивается одно направление это стройка объектов РПЦ.
кажний день от них новасти... мы на светском портале?

Гость||

Отдел туризма решили выделить в отдельное структурное подразделение. Наконец - то созрели, а то пришьют его то в спорт, то в культуру, то в предпринимательство. Необходимо также больше выделять денег на развитие туризма. Наровчат надо поднимать на уровень Тархан, а люди приедут.

Гость||

Хватит бабушку лохматить.

Гость||

ВСЕ ПРИМАЗЫВАЮТСЯ К НАРОВЧАТУ...

Гость||

Гость писал(a):

кажний день от них новасти... мы на светском портале?
из Пензы похоже решили сделать духовно-регилиозный кластер. Держитесь там.

Гость||

Гость писал(a):

то, о чем пишут, для пижамников.
пижамники это что такое?

Гость||

Организуйте подобное, и к вам поедут. а Наровчатцы любят свой край и чтут историю малой Родины!

Гость||

Сами себя не похвалишь...

Гость||

а Наровчатцы любят свой край

С коих пор в деревня Наровчат называется краем?

Гость||

Что бы туризм развивался,нужны доплаты государства,сомневаюсь,что много желающих отдать 3-5 т.р.съездить в наровчат или тарханы

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Имя: Гость
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