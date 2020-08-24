В Пензенской области решили активнее развивать туризм

24.08.2020 | 11:33

В Пензенской области решили вывести на более высокий уровень развития туризм. Соответствующее поручение было дано во время оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 24 августа.

«Все для этого у нас есть. Мы идем по этому пути, и есть неплохие результаты. Но мы можем и обязаны делать больше», - цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Так, планируется развивать уже имеющиеся в регионе туристические направления.

«Скоро мы будем отмечать 150-летие со дня рождения нашего земляка Александра Ивановича Куприна. Мероприятия будут проходить в Наровчатском районе. Этот район достоин того, чтобы в развитие в нем туризма дополнительно вложиться с участием бизнеса, областного бюджета, муниципалитета. Там есть и пещерный монастырь, и Троице-Сканов монастырь, и храмы, и современные музеи - целый комплекс. Нужно все эти предложения правильно «упаковать» и активно с ними работать», - подчеркнул глава региона.

В туристический маршрут планируется включить и музей, открытый на железнодорожном вокзале в Каменке. Отдельное внимание должны уделить сельскому туризму.

Чтобы работа была более продуктивной, отдел туризма регионального министерства культуры планируется выделить в самостоятельное структурное подразделение.