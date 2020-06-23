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Общество

Мэр Кузнецка рассказал, какие собаки кусают горожан

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Жители Кузнецка чаще всего страдают от укусов не бездомных, а домашних собак. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Златогорский во время планерки, состоявшейся в понедельник, 22 июня.

Поводом для разговора стали жалобы, которые кузнечане направляют в мэрию и публикуют в соцсетях. Так, 20 июня один из пользователей группы «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» рассказал историю о котенке, которого якобы загрызли три собаки. В комментариях люди поделились своим опытом встреч с агрессивными животными.

Кроме того, были высказаны упреки в адрес администрации. Чиновников обвинили в бездействии. Однако, по словам Златогорского, в большинстве случаев на людей нападают животные, у которых есть хозяева.

«Я специально посмотрел покусанных. За последнее время все, кто укусил, это собаки из местных. Мне как их отлавливать? Мне никто не даст их отлавливать. Она чья-то собака. Другое дело, что хозяин нерадивый. Или на мебельных предприятиях они живут. Я не знаю, какую функцию они там выполняют. Это можно бесхозных собак собирать, а 90% из них - с хозяевами», - пояснил мэр.

В настоящее время в Кузнецке планируют построить приют для собак. Стоимость проекта оценивается в 12 млн руб. По словам замглавы администрации города Владимира Трошина, пока не будет создан приют, отлов животных вестись не может.

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Гость||

Кусачие.

Гость||

Как в Советские времена нужно всех бегающих псин отстреливать.

Псина должноа быть на длинном или коротком поводке.

Гость||

Вот у хахла работа

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рассказал глава местной администрации Сергей Златогорский во время планерки, состоявшейся в понедельник, 22 июня.
Лучшебы рассказал куда они дороги девают.

Гость||

Я специально посмотрел покусанных.

Следопыт прям, по отпечатка зубам определяет чья собака и какой породы

Гость||

Ему из какого пальца 12 млн. высасывать?

Имя: Гость
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