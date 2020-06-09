На строительство приюта для собак в Кузнецке нужно 12 млн

09.06.2020 | 09:39

Строительство приюта для собак в Кузнецке обойдется в 12 млн рублей. Кроме того, потребуются дополнительные средства на обеспечение его работы. Сумма была озвучена во время оперативного совещания, которое прошло в местной мэрии в понедельник, 8 июня.

«Мы посчитали затраты дополнительные, которые нужны на содержание приюта в соответствии с требованиями. Там у нас вылезает еще 2 млн дополнительных расходов на год. И сторожа, и охрана, и отопление, и кормокухня - там достаточно много расписано», - доложили главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому.

Муниципальные чиновники направили региональным коллегам запрос по поводу того, сколько средств необходимо на строительство приюта для того, чтобы исполнить новые требования федерального и областного законодательства.

«Согласно типовому проекту, который удалось найти, строительство приюта обойдется в 12 млн рублей», - сообщили Златогорскому.

«Понятно. Ну это, видимо, маленький такой приют. В Перми по 60 млн (потратили на строительства. - Прим. ред.). Вот такие цены на зверье», - констатировал мэр Кузнецка.

Местные власти надеются, что можно будет получить федеральное финансирование.

«Больно страшные суммы для нас», - подчеркнул Златогорский.

Кузнечане неоднократно жаловались в соцсетях на большое количество бродячих животных и требовали у местных властей принять меры.

Так, 25 мая в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что свора бродячих собак бегает в районе местной детской больницы.

«Кидаются на прохожих! Сегодня, к примеру, пришлось буквально спасать беременную женщину и ребенка 4 лет, выбежав на улицу и закидывая камнями этих тварей! Это невыносимо», - посетовал один из жителей города.

Однако, по словам замглавы администрации Кузнецка Владимира Трошина, пока не будет создан приют, отлов животных вестись не может.