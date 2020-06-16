В Кузнецке задумали разбить сквер в честь медработников

16.06.2020 | 10:43

В Кузнецке планируют разбить сквер в честь медиков. Соответствующую инициативу озвучил в понедельник, 15 июня, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«У нас в этом году очень активно встала тема здоровья и труда врача, медицинского работника. Плюс у нас есть медучилище. Наверное, надо подумать и найти место и спланировать работу по скверу», - предложил мэр Кузнецка.

В нем может расположиться памятник медицинскому работнику, Доска почета или галерея славы. К обсуждению привлекут представителей врачебного сообщества.

«Это должен быть достаточно большой сквер, в котором можно будет проводить мероприятия», - уточнил Златогорский.

Шефство над новым объектом предложат взять студентам медицинского колледжа. В связи с этим место для сквера будут искать неподалеку от образовательного учреждения.

«Может быть, за счет ветхого и аварийного жилья. У нас есть в центральной части города. Подумайте», - поручил мэр чиновникам.

Кроме того, он потребовал вернуться к теме открытия Учительского сквера.

«В свое время затевали Учительский сквер вроде как на словах. И это по Кузнецку ушло в небытие, как это обычно бывает. Пока не пнешь, не покатится», - отметил Златогорский.