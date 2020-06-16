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Общество

В Кузнецке задумали разбить сквер в честь медработников

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В Кузнецке планируют разбить сквер в честь медиков. Соответствующую инициативу озвучил в понедельник, 15 июня, глава местной администрации Сергей Златогорский.

«У нас в этом году очень активно встала тема здоровья и труда врача, медицинского работника. Плюс у нас есть медучилище. Наверное, надо подумать и найти место и спланировать работу по скверу», - предложил мэр Кузнецка.

В нем может расположиться памятник медицинскому работнику, Доска почета или галерея славы. К обсуждению привлекут представителей врачебного сообщества.

«Это должен быть достаточно большой сквер, в котором можно будет проводить мероприятия», - уточнил Златогорский.

Шефство над новым объектом предложат взять студентам медицинского колледжа. В связи с этим место для сквера будут искать неподалеку от образовательного учреждения.

«Может быть, за счет ветхого и аварийного жилья. У нас есть в центральной части города. Подумайте», - поручил мэр чиновникам.

Кроме того, он потребовал вернуться к теме открытия Учительского сквера.

«В свое время затевали Учительский сквер вроде как на словах. И это по Кузнецку ушло в небытие, как это обычно бывает. Пока не пнешь, не покатится», - отметил Златогорский.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А ещё медикам давайте споём

Гость||

Им важна поддержка

Гость||

дайте им денег а не сквер

Гость||

дайте им денег а не сквер

В точку...

Гость||

Чокнулись что ли со своими скверами, садами победы, мероприятиями?Церковку еще можно одну забабахать. Ох и бездари

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это должен быть достаточно большой сквер, в котором можно будет проводить мероприятия», - уточнил Златогорский.
На сквер из пальца высасывать?)

Гость||

Из денежек на обнуление пусть высосет, там по слухам, до фига их

Гость||

Деньги медику отдал и тю-тю , он их проесть «до жиру»

А вот сквер есть, где развернуться : пилите , не Шура,пилите.

Гость||

а зачем им сквер ваш

Гость||

Респираторами обеспечьте вместо марлевки лучше.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Может быть, за счет ветхого и аварийного жилья. У нас есть в центральной части города
В Кузнецке практически не осталось старинных зданий. Сейчас оставшиеся пустят под ковш ради сквера?

Гость||

Как можно сквер "разбить"? Наверно построить? А разбить можно бутылку, вазу.....

Имя: Гость
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