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Общество

Пензенцы подсчитывают убытки, нанесенные ночной грозой

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Напасть невероятной силы обрушилась на Пензу. Около 21:00 тьма легла на город и небо озарилось вспышками молний.

Гром и молнии сопровождались сильнейшими порывами ветра. Десятки огромных деревьев убиты ураганом. Дорожки на Олимпийской аллее и по всей Западной Поляне перегородили могучие дубы и клены. Горожане давно не видели такого разгула стихии.

Спокойных людей, которым хорошо спалось в эту жуткую ночь, оказалось мало. Пензенцы снимали июньский катаклизм високосного года на камеры мобильных телефонов.

Не повезло и жителям пятиэтажки на улице Попова, где идет капитальный ремонт крыши. Ее попросту нет. Вода с небес сошла прямо в дом.

«С четвертого этажа до первого текло просто ручьем. Утром упала штукатурка. В квартирах сильно на мебель натекло, одежда промокла. В четыре руки собирали в ведра и тазы», - рассказали горожане.

У многих автомобилистов градом побило машины.

У дачников уничтожена часть будущего урожая. Кое-кому посчастливилось избежать гибели рассады, однако натерпеться страху все-таки пришлось.

«Ветер ураганный, даже взрослому человеку неприятно было. Но мне еще отец рассказывал, что после жары - наподобие той, что несколько дней сейчас стояла, - жди аномалий. Вот вчера и был результат», - констатировал огородник.

Ненастная погода в ближайшее время сохранится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где такой ужасный град прошел. У нас на Стреле все относительно тихо прошло.

Гость||

У многих автомобилистов градом побило машины.

Пусть автосалоны плачут, у кого машины на улице стоят. А у нас каско ремонт перекрывает

Гость||

Это не просто стихия ,это знак с выше нашей местной власти .Главное что бы до них дошло.

Гость||

Могучие дубы? Веточки какие-то меленькие. Ранят, конечно, но не убьют.

Гость||

Заметим, что в Европе те же бордюры, если нет ливневок, кладутся вровень с асфальтом, для отвода воды на обочины и, далее, в грунты. У нас - наоборот.

Гость||

Это действительно знак свыше против бордюрного

Д-р Шаффхаузен||

Илья Пророк на своей колеснице по небесам гоняет. Кайтесь грешники и молитесь.

Гость||

Ночью как раз спалось хорошо. Бахнуло около 21.30, а до полуночи сто раз закончилось. И при чем тут високосный год, такие грозы бывают чуть ли не каждый год, и прошлым летом тоже случалось пару раз точно.

Гость||

И пища для размышления перед различными голосовалками

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2020 18:29|

Заметим, что в Европе те же бордюры, если нет ливневок, кладутся вровень с асфальтом, для отвода воды на обочины и, далее, в грунты. У нас - наоборот.

Какая тебе Европа, поди дальше Шымышейки и некуда не ездил, а всё туда же Европа.

Гость||

Гость писал(a):

Заметим, что в Европе те же бордюры, если нет ливневок, кладутся вровень с асфальтом, для отвода воды на обочины и, далее, в грунты. У нас - наоборот.
между дорогой и обочиной не ставятся бордюры, алё. в городе нет фактически центральных дорог с обочинами. там тротуары. их тоже надо без бордюров оставить?

Гость||

Это где ж тайоте так досталось? На моей кроме нескольких птичьих сюрпризов с утра ничего не обнаружено, центр.

Гость||

Это экзамен всей нашей администрации и замполиту, по итогам бордюрных работ.

Имя: Гость
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