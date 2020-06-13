Пензенцы подсчитывают убытки, нанесенные ночной грозой

13.06.2020 | 18:15

Напасть невероятной силы обрушилась на Пензу. Около 21:00 тьма легла на город и небо озарилось вспышками молний.

Гром и молнии сопровождались сильнейшими порывами ветра. Десятки огромных деревьев убиты ураганом. Дорожки на Олимпийской аллее и по всей Западной Поляне перегородили могучие дубы и клены. Горожане давно не видели такого разгула стихии.

Спокойных людей, которым хорошо спалось в эту жуткую ночь, оказалось мало. Пензенцы снимали июньский катаклизм високосного года на камеры мобильных телефонов.

Не повезло и жителям пятиэтажки на улице Попова, где идет капитальный ремонт крыши. Ее попросту нет. Вода с небес сошла прямо в дом.

«С четвертого этажа до первого текло просто ручьем. Утром упала штукатурка. В квартирах сильно на мебель натекло, одежда промокла. В четыре руки собирали в ведра и тазы», - рассказали горожане.

У многих автомобилистов градом побило машины.

У дачников уничтожена часть будущего урожая. Кое-кому посчастливилось избежать гибели рассады, однако натерпеться страху все-таки пришлось.

«Ветер ураганный, даже взрослому человеку неприятно было. Но мне еще отец рассказывал, что после жары - наподобие той, что несколько дней сейчас стояла, - жди аномалий. Вот вчера и был результат», - констатировал огородник.

Ненастная погода в ближайшее время сохранится.