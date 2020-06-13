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Общество

Пензенцы могут записаться на лечение зубов в любое отделение

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Стоматологические поликлиники города приглашают пациентов. С конца марта они оказывали только экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19.За прошедшие месяцы простоя медкабинетов у пензенцев накопилось немало проблем: кого-то кариес одолевает, других - пародонтоз и пульпит.

Все вылечат, было бы только у медиков время. Они принимают строго по записи, оставляя некоторые промежутки между визитами пациентов.

«С острой болью вы всегда можете попасть в отделение неотложной помощи, которое располагается по адресу: Пионерская, 4, - во всем известном травмпункте. На втором этаже врач-хирург и терапевт вас примут и окажут вам помощь. Время работы - с 8:00 до 22:00, без выходных дней», - проконсультировала нуждающихся главный врач ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» Елена Блащук.

Пензенец имеет право записаться в любое отделение. Его место жительства никакого значения не имеет, можно даже выбрать понравившегося врача. Если какие-то вопросы решить не удастся, есть телефон для справок 8 (964) 876-72-27. Специалист будет готов ответить с 8:00 до 20:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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