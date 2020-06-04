Не все пензенцы испытали неудобства из-за отключения воды

04.06.2020 | 18:24

Из-за аварии половина Пензы осталась без холодной воды. Прохудились инженерные сети на улице Краснодарской в Терновке - буквально около Суры. Прорвало трубу диаметром 700 миллиметров, по которой питьевая жидкость поступает в сотни домов города.

Утром 4 июня ресурсоснабжающая организация приступила к ремонту, для чего потребовалось перекрыть воду. О запланированных работах пензенцам сообщили заранее. Кто-то услышал, кто-то нет.

«Набрала с утра в бачки», - рассказала пенсионерка.

«С утра я мылась, была вода. Немножко запас есть у нас», - отметила женщина.

Краны пересохли в домах 12 микрорайонов города. Отключение коснулось Междуречья, ГПЗ-24, Сосновки, Маяка, Нахаловки, Маньчжурии, Барковки, Шуиста, Согласия, Биосинтеза, Города Спутника и нескольких многоэтажек на улице Терновского.

«Здесь на году по три раза: приедут, кляп воткнут - и поехали. В начале марта приезжали. А не приезжают - по неделе! Воды не хватает в городе, сколько уходит в реку!» - возмутилась жительница дома на ул. Краснодарская Валентина Семеновна.

Женщина живет рядом с местом аварии. За горожан, оставшихся без ресурса, переживает как за себя, хотя у самой, по ее словам, все в порядке, потому что ее строение подключено к другой ветке сетей.

«Я, когда покупала дом, просила. Говорят: нет, это надо весь город отключать», - пояснила горожанка.

Подачу воды было запланировано восстановить после завершения аварийных работ - по информации, которая есть на сайте ресурсоснабжающей организации, вечером того же дня.