Пензенцам напомнили о запрете посещать кладбища

03.06.2020 | 18:46

Путь на кладбища закрыт до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности. Он продлен до 14 июня, в связи с чем посещать места захоронений жителям Пензенской области пока запрещено, говорят в управлении Роспотребнадзора.

«Это касается и всех культовых организаций и учреждений. Посещать кладбища можно только при обращении за услугами по захоронению и для участия в траурных процессиях - опять же с соблюдением всех необходимых требований. Это масочный, перчаточный режим, требование социального дистанцирования», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Нарушителей ждет административное наказание - штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Открыть погосты для посещения могут и раньше чем через две недели, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«С 1 июня мы перешли к первому этапу снятия ограничений. Граждане должны четко понимать, что только от их ответственного поведения зависит, не скатимся ли мы обратно к ограничительному этапу. Поэтому очень важно скорректировать свое поведение в рамках этого этапа, чтобы нам можно было двигаться дальше», - пояснила Вера Быкова.

Однако многие уже задают вопрос, почему прогулки на свежем воздухе и занятия физической культурой с 1-го числа разрешены, а навестить могилу умершего родственника до сих пор нельзя. Тем более что на кладбище держать социальную дистанцию гораздо легче, чем, например, в городском парке.