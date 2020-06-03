Сетевое издание|18+|Среда|3 июн 2020|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцам напомнили о запрете посещать кладбища

Печать

Путь на кладбища закрыт до тех пор, пока в регионе действует режим повышенной готовности. Он продлен до 14 июня, в связи с чем посещать места захоронений жителям Пензенской области пока запрещено, говорят в управлении Роспотребнадзора.

«Это касается и всех культовых организаций и учреждений. Посещать кладбища можно только при обращении за услугами по захоронению и для участия в траурных процессиях - опять же с соблюдением всех необходимых требований. Это масочный, перчаточный режим, требование социального дистанцирования», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Нарушителей ждет административное наказание - штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Открыть погосты для посещения могут и раньше чем через две недели, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«С 1 июня мы перешли к первому этапу снятия ограничений. Граждане должны четко понимать, что только от их ответственного поведения зависит, не скатимся ли мы обратно к ограничительному этапу. Поэтому очень важно скорректировать свое поведение в рамках этого этапа, чтобы нам можно было двигаться дальше», - пояснила Вера Быкова.

Однако многие уже задают вопрос, почему прогулки на свежем воздухе и занятия физической культурой с 1-го числа разрешены, а навестить могилу умершего родственника до сих пор нельзя. Тем более что на кладбище держать социальную дистанцию гораздо легче, чем, например, в городском парке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

У РУКОВОДСТВА ГУБЕРНИЕЙ ВСЁ В ПОРЯДКЕ С ГОЛОВОЙ?

Закройте мойки автомобилей,вино-водочные магазины, и т.д.

Гость||

Кладбище не Олимпийская аллея с пунктами проката. Открываем всё ,что приносит прибыль определённому кругу лиц?

Гость||

Какая чушь. кладбища открыты для посещений. Никаких патрулей там нет, никто не ходит и не штрафует. Соседи свободно ездили в выходные на Ново-Западное.

Гость||

Уважаемый Иван Александрович, почему нельзя посещать кладбище? Почему? Мы заразим покойников? На дачи можно, на кладбище нельзя. Маразм, Иван Александрович....

Гость||

Мультик Чипполино чаще смотрите - все про все у нас там показывают

Гость||

Я лично прикалываюсь над теми,кто этих преступников слушает.Лично ни разу не одел маску и ни разу не имел проблем с посещением или покупкой чего нибудь в закрытом магазине.Лично,был на кладбище Восточном на Пасху.Заехал не через главный вход лишь потому,мне лично там не удобно ,машину далеко приходится ставить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это касается и всех культовых организаций и учреждений.
Опять глупость. penzainform.ru писал(a):
сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова
Все церкви открыты с 1 июня. Посещение возможно с соблюдением норм дистанции 1 человек на 4 кв. метра. Они там что вообще не в курсе постановлений? или продолжают глумиться над населением?

Гость||

ГОЛОСУЙ ЗА ГУБЕРНАТОРА!

Гость||

паноптикум! на кладбище нельзя,а в СПА -можно...

Гость||

ЛЮДИ!!! Впереди два голосования. 1 июля и 13 сентября. Не сидите дома,идите голосовать.

Гость||

Нельзя посещать кладбища- это как самоизоляция. Спасибо за предупреждение, не более того.

Гость||

Гость писал(a):

или продолжают глумиться над населением?
В изощрённой форме.

Гость||

Гость писал(a):

ЛЮДИ!!! Впереди два голосования. 1 июля и 13 сентября. Не сидите дома,идите голосовать.
Да вы чё! "Там вирус, нас все заразят". И в итоге все будут сидеть дома.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нарушителей ждет административное наказание - штраф от 1 000 до 30 000 рублей.
Вот только пугать штрафами не надо! Уже не работает. Нет у вас таких полномочий, и законов таких нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте