Пензенцам рассказали, как сэкономить при строительстве дома

02.06.2020 | 12:35

Число пензенцев, желающих переехать за город или обзавестись дачей, резко возросло. И это неудивительно: после самоизоляции многие поняли, что у тесной квартиры должна быть просторная альтернатива на свежем воздухе.

Стройка может и не влететь в копеечку, если выбрать правильный материал. Речь идет об энергоэффективных, но при этом прочных газобетонных блоках низких плотностей, таких как D300 и D350.

Более подробный каталог «ГРАС» можно скачать здесь.

Блоки из автоклавного газобетона - это инновационный строительный материал. В его состав входят только экологичные компоненты натурального происхождения. Это цемент, вода, кварцевый песок, негашеная известь и газообразователь.

Такой материал идеально подходит для возведения зданий и сооружений высотой в 1,5-3 этажа с любым типом плит перекрытия, а значит, и для частного домостроения. Его успешно используют в строительной сфере по всему миру. Например, из таких блоков возвели целый жилой комплекс в Финляндии.

Секрет этого уникального материала и того, как он позволяет экономить не только при строительстве объекта, но и при его отделке и эксплуатации, объясняется следующим.

Во-первых, блок «теплый». Воздух, заключенный в многочисленных порах, обеспечивает отличные теплосберегающие свойства материала. Стены дома, возведенные из газобетона низких плотностей, не требуют дополнительного утепления, достаточно толщины стены всего 300 мм.

В жару же внутри здания, наоборот, будет приятная прохлада, поскольку используемый материал позволит стенам «дышать» и избавит от необходимости устанавливать кондиционер.

Во-вторых, цена газобетонных блоков изначально довольно демократичная по сравнению с другими популярными вариантами. Например, затраты на один квадратный метр стены из газоблоков будут в четыре раза меньше, чем при строительстве из дерева, и в семь раз меньше, чем при возведении из кирпича.

В-третьих, сразу несколько преимуществ, в том числе с точки зрения экономии, определяют механические свойства блоков.

Газобетон низких плотностей - довольно прочный и долговечный материал, который прослужит по назначению многие десятилетия. При этом он имеет небольшой вес за счет внутренних пор, образованных в процессе автоклавного твердения.

Все это позволяет при строительстве:

- сэкономить на заливке фундамента - можно использовать облегченные типы;

- не тратиться на специальную технику для разгрузки материала и подъема блоков на стройплощадке;

- использовать малое количество кладочного раствора за счет принципа тонких швов при укладке стен;

- сократить расходы на трудозатраты, потому как строить из больших по размеру, но легких по весу можно очень быстро (один блок заменяет 17 кирпичей).

В-четвертых, газоблоки имеют всегда правильную геометрическую форму, строго установленные размеры и ровную поверхность. Это значительное преимущество как на этапе наружной отделки дома, так и во время ремонта внутри здания.

В-пятых, блоки газобетонные автоклавного твердения обладают высоким уровнем шумоизоляции. Это исключает затраты на дополнительную звукоизоляцию помещения.

По подсчетам производителя газоблоков в России компании «ДСК ГРАС», примерная выгода только при эксплуатации дома за счет экономии на отоплении и кондиционировании помещения составляет 50 000 рублей в год.

Пензенцы, остановившие свой выбор на газоблоках, могут заказать и оплатить необходимый объем материала не выходя из дома.

Производитель ячеистого автоклавного бетона «ДСК ГРАС» предоставляет своим клиентам возможность быстро и просто рассчитать количество блоков для того или иного объекта. В этом поможет специальный онлайн-калькулятор.

Купить блоки с доставкой можно у одного из дистрибьюторов компании «ГРАС» в Пензенской области.