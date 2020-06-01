В Пензенской области смягчить ограничения могут в ближайшие дни

01.06.2020 | 09:10

Роспотребнадзор РФ пока не согласовал смягчение в Пензенской области ограничений, наложенных в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время совещания утром в понедельник, 1 июня.

«На первом этапе мы планировали открытие ряда сфер, в том числе магазинов по торговле непродовольственными товарами, и снятие ряда других ограничений», - пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что согласование может произойти уже вскоре.

«Мы рассчитываем, что согласование состоится в ближайшие дни», - подчеркнул губернатор.

Как только это произойдет, жителей Пензенской области проинформируют.

Режим повышенной готовности был продлен 31 мая до 14 июня. По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 2 332 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 87 случаев.