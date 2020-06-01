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Общество

В Пензенской области смягчить ограничения могут в ближайшие дни

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Роспотребнадзор РФ пока не согласовал смягчение в Пензенской области ограничений, наложенных в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время совещания утром в понедельник, 1 июня.

«На первом этапе мы планировали открытие ряда сфер, в том числе магазинов по торговле непродовольственными товарами, и снятие ряда других ограничений», - пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что согласование может произойти уже вскоре.

«Мы рассчитываем, что согласование состоится в ближайшие дни», - подчеркнул губернатор.

Как только это произойдет, жителей Пензенской области проинформируют.

Режим повышенной готовности был продлен 31 мая до 14 июня. По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 2 332 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 87 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Режим повышенной готовности был продлен
Готовность к ядерной войне,химической атаке,словесному поносу...???

Гость||

Мы же понимаем, что все цифры заболеваемости рукотворные и к настоящему положению дел не имеют никакого отношения.

Гость||

Главное класть бордюры без перерывов!

Гость||

от левой водки мрут больше

Гость||

Лучше самоизоляция, чем реанимация!!!

Имя: Гость
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