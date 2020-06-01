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Общество

Пензенский врач переболел коронавирусом и вернулся к работе

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Игорь Иноземцев про коронавирус теперь знает гораздо больше многих других врачей. Просто потому, что сам перенес его. Теперь инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи выздоровел и уже приступил к работе. Но то, как заметил признаки заболевания, он хорошо помнит. Было это в начале апреля.

«Все началось как ОРВИ. Я почувствовал общую слабость, повысилась температура тела до 37,5 градуса, на следующий день уже до 38,5. Беспокоили боли в горле и сухой кашель», - рассказал врач-инфекционист.

У Игоря Сергеевича оказалась пневмония средней тяжести. И это притом, что он молод - ему всего 27. На больничной койке врач провел около месяца, потом еще две недели дома.

Иноземцев далеко не единственный сотрудник областного центра спецвидов медицинской помощи, подхвативший COVID-19, хотя все необходимые меры защиты предпринимались. Почему же заражение все равно происходит, объяснил главный врач.

«Есть непосредственный контакт с инфекционным больным и с большим количеством инфекционного материла. Люди устают. Может, зачесалось лицо, протер глаза и так далее. Представляете, по 12 часов находиться в защитном костюме - это очень сложно», - сообщил главный врач областного центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

По его словам, поток больных в лечебное учреждение пока не снизился. В центре спецвидов медпомощи находится 480 пациентов, около 460 из них с COVID-19.

Инфекционисты советуют жителям не пренебрегать мерами предосторожности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и, по возможности, самоизоляцию. Скорее всего, победить коронавирус удастся только с созданием вакцины против него.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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