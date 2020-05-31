Обнародована география новых случаев коронавируса в области

31.05.2020 | 12:53

В воскресенье, 31 мая, в Пензенском регионе зафиксировали еще 87 случаев коронавируса. Большинство новых пациентов - это жители областного центра.

В городе зарегистрировали 16 заразившихся. 9 случаев инфекции выявили в Каменском районе, по 8 - в Шемышейском и Пензенском районах. 7 пациентов - это жители Нижнеломовского района, 6 - Тамалинского.

По 4 диагноза подтвердили в Бессоновском и Белинском, по 3 - в Лопатинском и Пачелмском районах и Кузнецке.

По два случая нового вируса зафиксировали в Иссинском, Земетчинском, Спасском, Сердобском, Бековском районах, по одному - в Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском, Мокшанском районах.

Среди новых пациентов - один житель Сахалинской области, сообщили в региональном оперштабе.

С начала эпидемии в Сурском крае новой инфекцией заразилось 2 332 человека. Выздоровело 1 872 пациента, скончалось 19.