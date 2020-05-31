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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В воскресенье, 31 мая, в Пензенском регионе зафиксировали еще 87 случаев коронавируса. Большинство новых пациентов - это жители областного центра.

В городе зарегистрировали 16 заразившихся. 9 случаев инфекции выявили в Каменском районе, по 8 - в Шемышейском и Пензенском районах. 7 пациентов - это жители Нижнеломовского района, 6 - Тамалинского.

По 4 диагноза подтвердили в Бессоновском и Белинском, по 3 - в Лопатинском и Пачелмском районах и Кузнецке.

По два случая нового вируса зафиксировали в Иссинском, Земетчинском, Спасском, Сердобском, Бековском районах, по одному - в Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском, Мокшанском районах.

Среди новых пациентов - один житель Сахалинской области, сообщили в региональном оперштабе.

С начала эпидемии в Сурском крае новой инфекцией заразилось 2 332 человека. Выздоровело 1 872 пациента, скончалось 19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А с Сахалина то каким ветром к нам занесло?

Гость||

Не удивительно, про Сахалин.Скоро северяне будут для отдыха регионы подыскивать.

Гость||

Псковская область, где 824 заболевших попросила помощь из Москвы, получив и врачей в помощь и лекарства. У нас больше 2 тысяч, больницы переполнены, и - все хорошо, сами справимся...

Гость||

почему в магазинах не соблюдают меры безопасности?Не впускайте людей без масок и перчаток!!!Какая безответственность за себя и окружающих людей!!!Каменка уже Пензу догоняет,с каждым днем все больше и больше зараженных

Гость||

Заболеваемость ковидом не больше чем гриппом.

Гость||

Гриппом ни разу не болела за 33 года, а ковидом заболела...

Гость||

И ЗАБЕРЕМЕНЕЛА!

Гость||

Продавцы в аптеках без масок, продавцы на рынке без масок. Масочный режим в области провален. Не умеют власти штрафами казну пополнять, а заодно и к порядку людей приучать.

Гость||

САМ ТЫ ДЕБИЛЕНКО!

Имя: Гость
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