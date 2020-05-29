Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|20:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенец поведал об искусстве сварки в свой профессиональный праздник

Печать

Анатолий Подачев носит две маски: медицинскую и сварочную. Первую - чтобы не подхватить коронавирус, вторую - в связи с производственной необходимостью. Мужчина - сварщик, в последнюю пятницу мая у него профессиональный праздник. Торжество имеет неофициальный статус, однако отмечается по всей стране.

«Сварщик - это как художник. Если он пришел сюда, вошел в цех, ощутил этот металл, ощутил сварочный газ, то у него в глазах уже искорка, интерес, как сварить металл так, чтобы было качественно, чтобы конструкция не развалилась», - рассказал мужчина.

Анатолий Васильевич точно знает, как это можно сделать, - он уже 45 лет в профессии. Трудился на крупных предприятиях, теперь стал мастером производственного обучения в колледже архитектуры и строительства.

«Сварка популярна, потому что везде востребована. С 1908 года, когда изобрели сварочную дугу, ничего не изменилось, только механизация, а сам процесс сварки таким и остался. Чтобы металл от металла не отделился, должно быть качество сварки, а его можно получить только в мастерских, научиться», - пояснил старший мастер колледжа архитектуры и строительства Юрий Богачев.

В XXI веке сварщиками желают быть исключительно парни. Но лет 40 назад на заводах можно было встретить женщин, которые работали с металлом, вспоминает Анатолий Подачев. Однако те времена, судя по всему, прошли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А что он молчит,он super спец по губастому 200-граммовому.

Гость||

Вот этот мастер-фломастер, стакан при нас сварил и выпил из него.

Гость||

Свари моей любке Железные трусы,чтоб соседу не давала.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте