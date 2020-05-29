Пензенец поведал об искусстве сварки в свой профессиональный праздник

29.05.2020 | 19:24

Анатолий Подачев носит две маски: медицинскую и сварочную. Первую - чтобы не подхватить коронавирус, вторую - в связи с производственной необходимостью. Мужчина - сварщик, в последнюю пятницу мая у него профессиональный праздник. Торжество имеет неофициальный статус, однако отмечается по всей стране.

«Сварщик - это как художник. Если он пришел сюда, вошел в цех, ощутил этот металл, ощутил сварочный газ, то у него в глазах уже искорка, интерес, как сварить металл так, чтобы было качественно, чтобы конструкция не развалилась», - рассказал мужчина.

Анатолий Васильевич точно знает, как это можно сделать, - он уже 45 лет в профессии. Трудился на крупных предприятиях, теперь стал мастером производственного обучения в колледже архитектуры и строительства.

«Сварка популярна, потому что везде востребована. С 1908 года, когда изобрели сварочную дугу, ничего не изменилось, только механизация, а сам процесс сварки таким и остался. Чтобы металл от металла не отделился, должно быть качество сварки, а его можно получить только в мастерских, научиться», - пояснил старший мастер колледжа архитектуры и строительства Юрий Богачев.

В XXI веке сварщиками желают быть исключительно парни. Но лет 40 назад на заводах можно было встретить женщин, которые работали с металлом, вспоминает Анатолий Подачев. Однако те времена, судя по всему, прошли.