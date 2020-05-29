1 июня в Спутнике стартуют продажи первых домов ЖК «Созвездие»

29.05.2020 | 15:13

В понедельник, 1 июня, в Спутнике стартуют продажи первых домов жилого комплекса «Созвездие». Это отличная новость для тех, кто мечтает жить на берегу озера, рядом с благоустроенным пляжем и тропой здоровья. А еще для тех, кому важны высокие технологии, надежность и безопасность.

В каждом доме будут установлены скоростные лифты, которые за несколько секунд довезут вас с нужного этажа до авторского холла с воссозданной картиной звездного неба или до подземного паркинга на 562 машино-места.

В холлах предусмотрены места для хранения колясок и купания домашних питомцев после прогулок. Выход из подъездов - на уровне земли. А сам двор будет закрытым, поднятым на уровень второго этажа, полностью отвечающим космическому названию жилого комплекса.

Важная деталь комфорта - система «Умный дом». Она позволит управлять всеми коммуникациями с экрана смартфона или компьютера, будет следить за безопасностью квартиры и защищать ее от протечек, возгораний, несанкционированных проникновений.

Из окон откроются прекрасные виды на набережную, фонтанный комплекс, озеро, тропу здоровья и сосновый лес за Сурой. Для тех же, кто хочет наслаждаться в любой точке квартиры красотой природы, три верхних этажа будут полностью стеклянными - от пола до потолка.

Все дома будут оборудованы системой видеонаблюдения и службой охраны. По периметру всего жилого комплекса установят камеры. Работники службы охраны получат постоянный доступ к мониторам видеонаблюдения и станут совершать регулярные обходы территории.

Вход во двор предусмотрен единым, через двухэтажную центральную проходную систему. На первом этаже в ней будет располагаться пункт охраны, комфортная зона ожидания для гостей. Там же поставят почтовые ящики, чтобы жильцы могли забирать корреспонденцию, а почтальоны и промоутеры не заходили на территорию жилого комплекса. На втором этаже разместится соседский центр с детской и лаундж-зоной, игровым пространством и даже уютным кухонным уголком.

Заявку можно оставить по телефону 28-28-20. Сразу после старта продаж менеджеры свяжутся с потенциальными покупателями и помогут подобрать наиболее интересный для них вариант.

Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й этап) - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации размещены на сайтеwww.sozvezdie.me.